За рік кількість криптомільйонерів у світі зросла майже удвічі

Кількість криптомільйонерів у світі зросла до рекордних 241 700 осіб.

Кількість криптомільйонерів у світі сягнула 241 700 осіб, що на 40% більше, ніж торік. За даними звіту Henley & Partners, зростання пов’язане з позитивною переоцінкою цифрових активів та їхньою популяризацією.

Група інвесторів із цифровими активами понад $100 млн збільшилася на 38% до 450 осіб, а криптомільярдерів стало на 29% більше — 36 осіб. Аналітики пояснюють тенденцію ставкою публічних компаній і фінансових фірм на криптовалюти, особливо в США, де ініціативи адміністрації Дональда Трампа додали впевненості Уолл-стріт. У 2025 році приплив до ETF на біткоїн зріс із $37,3 млрд до $60,6 млрд, а до аналогів на Ethereum — вчетверо до $13,4 млрд. Інвестиційні фірми та хедж-фонди у II кварталі інвестували в ETH-ETF $1,35 млрд і $688 млн, брокери та приватні компанії — $253 млн і $62,2 млн.

Значний внесок у зростання криптомільйонерів зробило «цифрове золото» — біткоїн. Кількість власників понад $1 млн зросла на 70% до 145 100 осіб, з активами понад $100 млн — на 63% до 254, а мільярдерів — на 55% до 17. Засновник Z22 Technologies Філіп Бауман відзначив визнання біткоїна базовою валютою для накопичення багатства.

Лідерами за індексом прийняття криптовалют стали Сінгапур, Гонконг, США, Швейцарія та ОАЕ, враховуючи суспільну думку, інфраструктуру, інновації, регуляції, економіку та податки. Серед країн, що залучають іноземних інвесторів, — Коста-Ріка, Сальвадор, Греція, Латвія, Панама, Нова Зеландія та Уругвай.

