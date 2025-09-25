Практика судів
  1. У світі

За рік кількість криптомільйонерів у світі зросла майже удвічі

21:08, 25 вересня 2025
Кількість криптомільйонерів у світі зросла до рекордних 241 700 осіб.
За рік кількість криптомільйонерів у світі зросла майже удвічі
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кількість криптомільйонерів у світі сягнула 241 700 осіб, що на 40% більше, ніж торік. За даними звіту Henley & Partners, зростання пов’язане з позитивною переоцінкою цифрових активів та їхньою популяризацією.

Група інвесторів із цифровими активами понад $100 млн збільшилася на 38% до 450 осіб, а криптомільярдерів стало на 29% більше — 36 осіб. Аналітики пояснюють тенденцію ставкою публічних компаній і фінансових фірм на криптовалюти, особливо в США, де ініціативи адміністрації Дональда Трампа додали впевненості Уолл-стріт. У 2025 році приплив до ETF на біткоїн зріс із $37,3 млрд до $60,6 млрд, а до аналогів на Ethereum — вчетверо до $13,4 млрд. Інвестиційні фірми та хедж-фонди у II кварталі інвестували в ETH-ETF $1,35 млрд і $688 млн, брокери та приватні компанії — $253 млн і $62,2 млн.

Значний внесок у зростання криптомільйонерів зробило «цифрове золото» — біткоїн. Кількість власників понад $1 млн зросла на 70% до 145 100 осіб, з активами понад $100 млн — на 63% до 254, а мільярдерів — на 55% до 17. Засновник Z22 Technologies Філіп Бауман відзначив визнання біткоїна базовою валютою для накопичення багатства.

Лідерами за індексом прийняття криптовалют стали Сінгапур, Гонконг, США, Швейцарія та ОАЕ, враховуючи суспільну думку, інфраструктуру, інновації, регуляції, економіку та податки. Серед країн, що залучають іноземних інвесторів, — Коста-Ріка, Сальвадор, Греція, Латвія, Панама, Нова Зеландія та Уругвай.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

криптовалюта

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Рада суддів викладе зауваження щодо положення про регулярне оцінювання судді його колегами та громадськими об’єднаннями

ВККС планує затвердити положення про регулярне оцінювання судді до 30 вересня.

Покарання у виді позбавлення військового чи спеціального звання може бути призначено, незалежно від зв’язку злочину з посадою – Верховний Суд

Верховний Суд висловився стосовно зв’язку покарання у виді позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу з тими повноваженнями, які були використані під час вчинення злочину.

Порушення права на захист не може бути «частковим» – ВРП залишила в силі дисциплінарне стягнення судді ВАКС Віктору Маслову, який заборонив підозрюваному спілкуватися «з усіма на світі»

Вища рада правосуддя підтвердила наявність в діях судді ВАКС Віктора Маслова порушення фундаментального права на захист шляхом заборони підозрюваному спілкуватися «з усіма на світі» і залишила в силі дисциплінарне стягнення.

Верховний Суд може змінити позицію щодо допустимості доказів, здобутих обвинуваченням внаслідок тимчасового доступу до речей і документів в іншому кримінальному провадженні

Колегія ККС ВС вирішила відступити від попередньої позиції про недопустимість доказів, отриманих шляхом тимчасового доступу до речей та документів з іншого кримінального провадження, з якими вони не об’єднувалися і з яких не виділялися.

У спілкуванні з міжнародними партнерами потрібно фокусуватись на терміновій задачі – покрити $18,1 млрд, яких бракує на 2026 рік – Роксолана Підласа

Голова бюджетного комітету Роксолана Підласа зауважила, що ЄС і країнам G7 важливо не тільки ухвалити рішення про формат підтримки України, але і ухвалити його вчасно, щоб уряд не мав проблем з ліквідністю і виконанням зобов’язань перед українцям в І кварталі 2026 року.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олександр Джабурія
    Олександр Джабурія
    голова П'ятого апеляційного адміністративного суду
  • Анастасія Мороко
    Анастасія Мороко
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Олена Шляхова
    Олена Шляхова
    суддя Харківського окружного адміністративного суду