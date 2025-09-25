За год количество криптомиллионеров в мире выросло почти вдвое

Количество криптомиллионеров в мире выросло до рекордных 241 700 человек.

Количество криптомиллионеров в мире достигло 241 700 человек, что на 40% больше, чем в прошлом году. По данным отчета Henley & Partners, рост связан с положительной переоценкой цифровых активов и их популяризацией.

Группа инвесторов с цифровыми активами более $100 млн увеличилась на 38% до 450 человек, а криптомиллиардеров стало на 29% больше — 36 человек. Аналитики объясняют тенденцию ставкой публичных компаний и финансовых фирм на криптовалюты, особенно в США, где инициативы администрации Трампа придали уверенности Уолл-стрит. В 2025 году приток в ETF на биткоин вырос с $37,3 млрд до $60,6 млрд, а в аналоги на Ethereum — в четыре раза до $13,4 млрд. Инвестиционные фирмы и хедж-фонды во II квартале инвестировали в ETH-ETF $1,35 млрд и $688 млн, брокеры и частные компании — $253 млн и $62,2 млн.

Значительный вклад в рост криптомиллионеров внесло «цифровое золото» — биткойн. Количество владельцев более $1 млн выросло на 70% до 145 100 человек, с активами более $100 млн — на 63% до 254, а миллиардеров — на 55% до 17. Основатель Z22 Technologies Филипп Бауман отметил признание биткоина базовой валютой для накопления богатства.

Лидерами по индексу принятия криптовалют стали Сингапур, Гонконг, США, Швейцария и ОАЭ, учитывая общественное мнение, инфраструктуру, инновации, регулирование, экономику и налоги. Среди стран, привлекающих иностранных инвесторов, — Коста-Рика, Сальвадор, Греция, Латвия, Панама, Новая Зеландия и Уругвай.

