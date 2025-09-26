Практика судів
Трамп запровадив 100% тариф на імпортні ліки

09:02, 26 вересня 2025
У США з 1 жовтня діятимуть подвійні мита на імпортні ліки.
Трамп запровадив 100% тариф на імпортні ліки
Фото: Getty Images
Президент США Дональд Трамп запровадив 100% тарифу на всі запатентовані та брендовані лікарські засоби, що імпортуються до Сполучених Штатів. Обмеження набудуть чинності з 1 жовтня, повідомляє Bloomberg.

Тарифи не поширюватимуться на ті фармацевтичні товари, виробництво яких вже налагоджено або будується на території США. Мета такого кроку — стимулювати транснаціональні корпорації переносити виробничі потужності з Європи та Азії до Америки.

Крім того, фармкомпанії отримали вимогу до кінця вересня добровільно знизити ціни для уряду США до рівня найнижчих міжнародних показників.

Трамп також анонсував запровадження нижчих тарифів на меблі та великі вантажівки з аналогічною метою — локалізувати виробництво в країні.

