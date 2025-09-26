Трамп ввел 100% тариф на импортные лекарства

В США с 1 октября будут действовать двойные пошлины на импортные лекарства.

Фото: Getty Images

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент США Дональд Трамп ввел 100% тариф на все запатентованные и брендированные лекарственные средства, импортируемые в Соединенные Штаты. Ограничения вступят в силу с 1 октября, сообщает Bloomberg.

Тарифы не будут распространяться на те фармацевтические товары, производство которых уже налажено или строится на территории США. Цель такого шага — стимулировать транснациональные корпорации переносить производственные мощности из Европы и Азии в Америку.

Кроме того, фармкомпании получили требование до конца сентября добровольно снизить цены для правительства США до уровня самых низких международных показателей.

Трамп также анонсировал введение более низких тарифов на мебель и большие грузовики с аналогичной целью — локализовать производство в стране.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.