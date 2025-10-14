Канцлер Німеччини закликав Трампа вплинути на Путіна для припинення війни в Україні

Фрідріх Мерц закликав Дональда Трампа використати свій вплив на Володимира Путіна для припинення війни.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц закликав президента США Дональда Трампа використати свій вплив на очільника Кремля Володимира Путіна, щоб сприяти припиненню війни проти України.

Про це Мерц заявив під час церемонії підписання мирної угоди між Ізраїлем і палестинським рухом ХАМАС у Шарм-еш-Шейху, вказує DW. Політик висловив сподівання, що після завершення близькосхідного конфлікту черга досягнення миру настане і для України.

«Цей майданчик показує: коли міжнародна спільнота об’єднана, мир можливий», — наголосив Мерц, подякувавши посередникам, зокрема Дональду Трампу, за їхню роль у врегулюванні конфлікту. Канцлер підкреслив, що підтримка США є ключовою для встановлення миру в Україні.

У дописі в соцмережі X канцлер повідомив, що планує найближчим часом обговорити з Трампом можливі шляхи припинення війни в Україні, спираючись на успіх мирного плану для Сектора Гази.

Трамп у свою чергу, назвав турецького президента Реджепа Таїпа Ердогана лідером, який може допомогти у припиненні війни Росії проти України.

Зауважимо, що Президент України Володимир Зеленський підтвердив зустріч з президентом США Дональдом Трампом наступного тижня у Вашингтоні. Про це Глава держави повідомив на брифінгу з високою представницею ЄС із закордонних справ та політики безпеки Каєю Каллас.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», зустріч може відбутися 17 жовтня.

