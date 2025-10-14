Трамп назвав Ердогана лідером, який може допомогти у припиненні війни Росії проти України

Президент США Дональд Трамп заявив, що турецький лідер може відіграти ключову роль у врегулюванні війни.

Президент США Дональд Трамп заявив, що вважає турецького президента Реджепа Таїпа Ердогана одним із небагатьох світових лідерів, здатних допомогти у врегулюванні війни, розв’язаної Росією проти України.

Про це глава Білого дому сказав журналістам на борту літака під час повернення до США після візиту на Близький Схід, пише Укрінформ.

«Ердоган може», — відповів Трамп на запитання, чи бачить він інших світових лідерів, які здатні сприяти припиненню війни між РФ і Україною.

За його словами, Росія поважає турецького президента. «Його поважає Путін. І він мій друг», — зазначив американський лідер.

Трамп підкреслив, що «вміє ладнати лише з сильними, а не зі слабкими», і переконаний, що Ердоган також має до нього позитивне ставлення.

«Знаєте, коли у НАТО виникають проблеми з Ердоганом, що трапляється доволі часто, вони телефонують мені, щоб я з ним поговорив. І мені завжди вдавалося вирішити це одразу ж», — додав Трамп.

Зауважимо, що Президент України Володимир Зеленський підтвердив зустріч з президентом США Дональдом Трампом наступного тижня у Вашингтоні. Про це Глава держави повідомив на брифінгу з високою представницею ЄС із закордонних справ та політики безпеки Каєю Каллас.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», зустріч може відбутися 17 жовтня.

