Трамп назвал Эрдогана лидером, который может помочь в прекращении войны России против Украины

Президент США Дональд Трамп заявил, что турецкий лидер может сыграть ключевую роль в урегулировании войны.

Президент США Дональд Трамп заявил, что считает турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана одним из немногих мировых лидеров, способных помочь в урегулировании войны, развязанной Россией против Украины.

Об этом глава Белого дома сказал журналистам на борту самолета во время возвращения в США после визита на Ближний Восток, пишет Укринформ.

«Эрдоган может», — ответил Трамп на вопрос, видит ли он других мировых лидеров, которые способны способствовать прекращению войны между РФ и Украиной.

По его словам, Россия уважает турецкого президента. «Его уважает Путин. И он мой друг», — отметил американский лидер.

Трамп подчеркнул, что «умеет ладить только с сильными, а не со слабыми», и уверен, что Эрдоган также хорошо к нему относится.

«Знаете, когда у НАТО возникают проблемы с Эрдоганом, что случается довольно часто, они звонят мне, чтобы я с ним поговорил. И мне всегда удавалось решить это сразу же», — добавил Трамп.

Отметим, что Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил встречу с президентом США Дональдом Трампом на следующей неделе в Вашингтоне. Об этом глава государства сообщил на брифинге с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каей Каллас.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», встреча может состояться 17 октября.

