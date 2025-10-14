Практика судов
Канцлер Германии призвал Трампа повлиять на Путина для прекращения войны в Украине

09:16, 14 октября 2025
Фридрих Мерц призвал Дональда Трампа использовать свое влияние на Владимира Путина для прекращения войны.
Источник фото: NATO
Канцлер Германии Фридрих Мерц призвал президента США Дональда Трампа использовать свое влияние на главу Кремля Владимира Путина, чтобы способствовать прекращению войны против Украины.

Об этом Мерц заявил во время церемонии подписания мирного соглашения между Израилем и палестинским движением ХАМАС в Шарм-эш-Шейхе, указывает DW. Политик выразил надежду, что после завершения ближневосточного конфликта очередь установления мира наступит и для Украины.

«Эта площадка показывает: когда международное сообщество объединено, мир возможен», — подчеркнул Мерц, поблагодарив посредников, в частности Дональда Трампа, за их роль в урегулировании конфликта. Канцлер отметил, что поддержка США является ключевой для установления мира в Украине.

В публикации в соцсети X канцлер сообщил, что планирует в ближайшее время обсудить с Трампом возможные пути прекращения войны в Украине, опираясь на успех мирного плана для Сектора Газы.

Трамп, в свою очередь, назвал турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана лидером, который может помочь в прекращении войны России против Украины.

Отметим, что президент Украины Владимир Зеленский подтвердил встречу с президентом США Дональдом Трампом на следующей неделе в Вашингтоне. Об этом глава государства сообщил на брифинге с высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кайей Каллас.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», встреча может состояться 17 октября.

