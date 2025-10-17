Практика судів
Брат короля Великої Британії, принц Ендрю, відмовиться від титулу герцога Йоркського через зв’язки з Епштейном

21:27, 17 жовтня 2025
Принц Ендрю відмовиться від королівських титулів.
Брат короля Великої Британії, принц Ендрю, відмовиться від титулу герцога Йоркського через зв'язки з Епштейном
Фото: AP
Молодший брат короля Чарльза III — принц Ендрю — оголосив, що відмовиться від своїх титулів, зокрема від титулу герцога Йоркського, через зв’язки з злочинцем Джеффрі Епштейном. Відповідну заяву він зробив 17 жовтня.

«Після обговорення з Королем, а також із моєю найближчою та розширеною родиною, ми дійшли висновку, що звинувачення, які продовжують лунати на мою адресу, відволікають увагу від роботи Його Величності та Королівської родини. Я вирішив, як завжди, поставити свій обов’язок перед родиною та країною на перше місце. Я залишаюся при своєму рішенні, ухваленому п’ять років тому, відійти від публічного життя.

За згодою Його Величності ми вважаємо, що тепер я маю зробити ще один крок далі. Тому я більше не використовуватиму свій титул або почесті, які були мені даровані. Як я вже казав раніше, я рішуче заперечую звинувачення, висунуті проти мене», — заявив принц Ендрю.

За даними ЗМІ, герцог Йоркський написав Епштейну в лютому 2011 року листа, через 12 тижнів після того, як заявив, що більше не спілкується з ним.

Нові докази близькості між принцом Ендрю та злочинцем Джеффрі Епштейном з’явилися в нещодавно оприлюдненому електронному листі.

Велика Британія

