Брат короля Великобритании, принц Эндрю, откажется от титула герцога Йоркского из-за связей с Эпштейном

Принц Эндрю откажется от королевских титулов.

Фото: AP

Младший брат короля Чарльза III — принц Эндрю — объявил, что откажется от своих титулов, включая титул герцога Йоркского, из-за связей с преступником Джеффри Эпштейном. Соответствующее заявление он сделал 17 октября.

«После обсуждения с Королем, а также с моей ближайшей и расширенной семьей, мы пришли к выводу, что продолжающиеся обвинения в мой адрес отвлекают внимание от работы Его Величества и Королевской семьи. Я решил, как всегда, поставить свой долг перед семьей и страной на первое место. Я остаюсь при своем решении, принятом пять лет назад, отойти от публичной жизни.

С согласия Его Величества мы считаем, что теперь я должен пойти еще дальше. Поэтому я больше не буду использовать свой титул или почести, которые были мне пожалованы. Как я уже говорил ранее, я решительно отвергаю обвинения, выдвинутые против меня», - заявил принц Эндрю

По данным СМИ, герцог Йоркский написал Эпштейну в феврале 2011 года письмо, через 12 недель после того, как он заявил, что разорвал с ним отношения.

Новые доказательства близости между принцем Эндрю и преступником Джеффри Эпштейном появились в недавно обнародованном электронном письме.

