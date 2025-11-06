Практика судів
Міжнародний кримінальний суд відмовився від програмного забезпечення Microsoft

19:22, 6 листопада 2025
Суд перейшов на європейську альтернативу через ризик нових санкцій США.
Міжнародний кримінальний суд відмовився від програмного забезпечення Microsoft
Фото: ukrinform
Міжнародний кримінальний суд  у Гаазі припинив використання програмного забезпечення американської компанії Microsoft, замінивши його рішенням європейського виробництва. Про це повідомило нідерландське видання NRC.

Рішення ухвалили, щоб зменшити залежність від американських постачальників на тлі можливого запровадження нових санкцій. За даними NRC, нове програмне забезпечення для МКС, ймовірно, надасть німецька компанія ZenDiS, створена за підтримки уряду Німеччини для зміцнення цифрового суверенітету державних структур на федеральному, земельному та муніципальному рівнях.

Водночас Microsoft заявила, що не припиняла співпрацю з МКС. У компанії пояснили, що відключення електронної пошти прокурора МКС Каріма Хана від системи Outlook у 2024 році відбулося за рішенням американської влади, а не за ініціативою корпорації. Microsoft підкреслила, що цінує відносини з МКС і планує надалі надавати суду технологічні послуги.

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
