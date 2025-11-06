Практика судов
Международный уголовный суд отказался от программного обеспечения Microsoft

19:22, 6 ноября 2025
Суд перешел на европейскую альтернативу из-за риска новых санкций США.
Фото: ukrinform
Международный уголовный суд в Гааге прекратил использование программного обеспечения американской компании Microsoft, заменив его решением европейского производства. Об этом сообщило нидерландское издание NRC.

Решение приняли, чтобы уменьшить зависимость от американских поставщиков на фоне возможного введения новых санкций. По данным NRC, новое программное обеспечение для МУС, вероятно, предоставит немецкая компания ZenDiS, созданная при поддержке правительства Германии для укрепления цифрового суверенитета государственных структур на федеральном, земельном и муниципальном уровнях.

В то же время Microsoft заявила, что не прекращала сотрудничество с МУС. В компании пояснили, что отключение электронной почты прокурора МУС Карима Хана от системы Outlook в 2024 году произошло по решению американских властей, а не по инициативе корпорации. Microsoft подчеркнула, что ценит отношения с МУС и планирует и в дальнейшем предоставлять суду технологические услуги.

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
