Небезпечний хліб у магазинах США: жінка ховала всередині леза для гоління

Жінка навмисно клала леза в хліб, виставлений на продаж.

У американському штаті Міссісіпі поліція заарештувала жінку, яку підозрюють у тому, що вона ховала леза для гоління в буханцях хліба в магазинах мережі Walmart. Інцидент стався в місті Білоксі та викликав серйозне занепокоєння серед покупців. Про це повідомляє AP News.

За інформацією поліції, 33-річна Камілла Бенсон із Техасу могла навмисно пошкоджувати хліб у двох магазинах Walmart — великому супермаркеті та магазині формату «біля дому».

На початку грудня покупець знайшов лезо в хлібі, купленому в Walmart Supercenter. Згодом ще один клієнт повідомив про таку саму знахідку в Walmart Neighborhood Market.

Після нової скарги працівники магазину перевірили полиці й виявили кілька буханців із лезами всередині. Про це одразу повідомили правоохоронців.

Поліція закликала всіх, хто купував хліб у цих магазинах, уважно перевірити продукт перед споживанням і негайно звернутися до правоохоронців у разі виявлення сторонніх предметів.

Жінці висунули обвинувачення у замаху на заподіяння тяжкої шкоди здоров’ю. Суд встановив заставу в розмірі 100 тисяч доларів.

У компанії Walmart заявили, що всю потенційно небезпечну продукцію вже вилучили, а безпека покупців є головним пріоритетом. Також у мережі пообіцяли повністю співпрацювати зі слідством.

