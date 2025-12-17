  1. В мире

Опасный хлеб в магазинах США: женщина прятала внутри лезвия для бритья

17:09, 17 декабря 2025
Женщина намеренно клала лезвия в хлеб, выставленный на продажу.
В американском штате Миссисипи полиция арестовала женщину, которую подозревают в том, что она прятала лезвия для бритья в буханках хлеба в магазинах сети Walmart. Инцидент произошел в городе Билокси и вызвал серьезную обеспокоенность среди покупателей. Об этом сообщает AP News.

По информации полиции, 33-летняя Камилла Бенсон из Техаса могла намеренно повреждать хлеб в двух магазинах Walmart — крупном супермаркете и магазине формата «у дома».

В начале декабря покупатель нашел лезвие в хлебе, купленном в Walmart Supercenter. Позже еще один клиент сообщил о такой же находке в Walmart Neighborhood Market.

После новой жалобы сотрудники магазина проверили полки и обнаружили несколько буханок с лезвиями внутри. Об этом сразу сообщили правоохранительным органам.

Полиция призвала всех, кто покупал хлеб в этих магазинах, внимательно проверить продукт перед употреблением и немедленно обратиться к правоохранителям в случае обнаружения посторонних предметов.

Женщине предъявили обвинение в покушении на причинение тяжкого вреда здоровью. Суд установил залог в размере 100 тысяч долларов.

В компании Walmart заявили, что всю потенциально опасную продукцию уже изъяли, а безопасность покупателей является главным приоритетом. Также в сети пообещали полностью сотрудничать со следствием.

США продукты

