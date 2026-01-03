Рубіо сказав, що Мадуро постане перед судом, а подальших воєнних дій США не очікується — сенатор Майк Лі

Майк Лі з посиланням на Рубіо заявив, що подальших дій американських військових у Венесуелі після затримання Мадуро не очікується.

США заарештували президента Венесуели Ніколаса Мадуро, і він постане перед судом у Сполучених Штатах. Таку заяву зробив державний секретар Марко Рубіо, слова якого наводить сенатор від штату Юта Майк Лі на своїй сторінці в соцмережі Х.

«Він повідомив мені, що Ніколас Мадуро був затриманий американськими військовослужбовцями для проведення судового розгляду за кримінальними обвинуваченнями у Сполучених Штатах, і що силові дії, які ми спостерігали сьогодні ввечері, були здійснені для захисту тих, хто виконував ордер на арешт», — сказав Майк Лі.

«Ця дія, ймовірно, підпадає під невід’ємні повноваження президента, передбачені статтею II Конституції, щодо захисту американського персоналу від фактичного або неминучого нападу», — додав сенатор.

Лі також з посиланням на Рубіо заявив, що подальших дій американських військових у Венесуелі після затримання Мадуро не очікується, оскільки президент і був головною метою операції.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», 3 січня США завдали низку авіаударів по Венесуелі. У столиці країні Каракасі пролунали вибухи та спалахнули пожежі, деякі райони знеструмлені.

Згодом президент США Дональд Трамп повідомив, що країна провела успішну операцію проти Венесуели.

