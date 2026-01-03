  1. В мире

Рубио сказал, что Мадуро предстанет перед судом, а военных действий США далее не ожидается — сенатор Майк Ли

13:01, 3 января 2026
Майк Ли со ссылкой на Рубио заявил, что дальнейших действий американских военных в Венесуэле после задержания Мадуро не ожидается.
Фото: Getty Images
США арестовали президента Венесуэлы Николаса Мадуро, и он предстанет перед судом в Соединенных Штатах. Такое заявление сделал госсекретарь Марко Рубио, чьи слова приводит сенатор от штата Юта Майк Ли на своей странице в соцсети Х.

«Он сообщил мне, что Николас Мадуро был арестован американскими военнослужащими для проведения судебного разбирательства по уголовным обвинениям в Соединенных Штатах, и что силовые действия, которые мы наблюдали сегодня вечером, были предприняты для защиты тех, кто исполнял ордер на арест», — сказал Майк Ли.

«Это действие, вероятно, подпадает под неотъемлемые полномочия президента, предусмотренные статьей II Конституции, по защите американского персонала от фактического или неизбежного нападения», — добавил сенатор.

Ли также со ссылкой на Рубио заявил, что дальнейших действий американских военных в Венесуэле после задержания Мадуро не ожидается, поскольку президент и был главной целью операции.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», 3 января США нанесли ряд авиаударов по Венесуэле. В столице страны Каракасе прогремела серия взрывов и вспыхнули пожары, некоторые районы обесточены.

Позже президент США Дональд Трамп сообщил, что страна провела успешную операцию против Венесуэлы. 

