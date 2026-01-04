Відмовляли в підвищенні на роботі через стать: у Британії викладачка виграла суд

Суд визнав рішення університету дискримінаційними та присудив £35,5 тисяч компенсації.

Старша викладачка інженерії Лондонського університету королеви Марії виграла справу в трудовому суді, довівши, що рішення щодо її кар’єрного просування були дискримінаційними та «зумовленими статтю». Суд зобов’язав університет виплатити їй компенсацію у розмірі £35 500. Про це повідомляє Daily Mail.

Йдеться про докторку Еліан Боданезе, яка двічі отримувала відмову в підвищенні, попри високі професійні показники та значний фінансовий внесок у розвиток університету. Натомість підвищення отримав її колега-чоловік.

Відмова в підвищенні після декретної відпустки

Боданезе працює в університеті з 2003 року, а у 2012 році стала старшою викладачкою. У 2013–2014 роках вона перебувала у відпустці у зв’язку з народженням дитини. Після повернення, за її словами, вона зіткнулася з труднощами у відновленні дослідницької діяльності через надмірне викладацьке навантаження та нестачу підтримки. Ці обставини підтверджувалися й службовими оцінками керівництва.

У 2021 році викладачка подала заявку на підвищення зарплати через університетську бонусну програму, однак отримала відмову — попри те, що за цією ж схемою підвищення отримав її колега Джон Шорманс, який виконував аналогічну роботу.

Суд: критерії були дискримінаційними

Справу розглядав трудовий трибунал у Східному Лондоні. Суддя Катрін Льюїс дійшла висновку, що університет не зміг обґрунтувати, чому заяву Боданезе не розглянули належним чином, хоча вона відповідала встановленим критеріям.

Суд також встановив, що вимога мати активний дослідницький грант або бути головною дослідницею упродовж останніх п’яти років непропорційно шкодить жінкам, які брали декретну відпустку. Такий підхід, зазначила суддя, створює системну нерівність і є дискримінаційним за ознакою статі.

За матеріалами справи, Боданезе мала більше наукових цитувань у впливових журналах і як керівниця проєктів залучила для університету близько £732 тис. Її колега натомість залучив приблизно £600 тис.

Рішення суду

У підсумку суд визнав, що викладачці недоплачували через дискримінаційні рішення, та зобов’язав університет виплатити їй £30 724 компенсації за нерівну оплату праці, а разом із пенсійними нарахуваннями — £35 500.

Водночас окремі позови щодо прямої та непрямої гендерної дискримінації суд відхилив.

