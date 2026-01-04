Отказывали в повышении на работе из-за пола: в Британии преподавательница выиграла суд

Суд признал решения университета дискриминационными и присудил компенсацию в размере £35,5 тысяч.

Старшая преподавательница инженерии Лондонского университета королевы Марии выиграла дело в трудовом суде, доказав, что решения относительно ее карьерного продвижения были дискриминационными и «обусловленными полом». Суд обязал университет выплатить ей компенсацию в размере £35 500. Об этом сообщает Daily Mail.

Речь идет о докторе Элиан Боданезе, которая дважды получала отказ в повышении, несмотря на высокие профессиональные показатели и значительный финансовый вклад в развитие университета. В то же время повышение получил ее коллега-мужчина.

Отказ в повышении после декретного отпуска

Боданезе работает в университете с 2003 года, а в 2012 году стала старшим преподавателем. В 2013–2014 годах она находилась в отпуске в связи с рождением ребенка. После возвращения, по ее словам, она столкнулась с трудностями в восстановлении исследовательской деятельности из-за чрезмерной преподавательской нагрузки и нехватки поддержки. Эти обстоятельства подтверждались и служебными оценками руководства.

В 2021 году преподавательница подала заявку на повышение зарплаты через университетскую бонусную программу, однако получила отказ — несмотря на то, что по этой же схеме повышение получил ее коллега Джон Шорманс, выполнявший аналогичную работу.

Суд: критерии были дискриминационными

Дело рассматривал трудовой трибунал в Восточном Лондоне. Судья Катрин Льюис пришла к выводу, что университет не смог обосновать, почему заявление Боданезе не было рассмотрено должным образом, хотя оно соответствовало установленным критериям.

Суд также установил, что требование иметь активный исследовательский грант или быть главным исследователем в течение последних пяти лет непропорционально вредит женщинам, которые брали декретный отпуск. Такой подход, отметила судья, создает системное неравенство и является дискриминационным по признаку пола.

Согласно материалам дела, Боданезе имела больше научных цитирований в влиятельных журналах и в качестве руководителя проектов привлекла для университета около £732 тыс. Ее коллега, в свою очередь, привлек примерно £600 тыс.

Решение суда

В итоге суд признал, что преподавательнице недоплачивали из-за дискриминационных решений, и обязал университет выплатить ей £30 724 компенсации за неравную оплату труда, а вместе с пенсионными начислениями — £35 500.

В то же время отдельные иски о прямой и косвенной гендерной дискриминации суд отклонил.

