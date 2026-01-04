У Греції через раптовий збій систем зв’язку закрили повітряний простір

У Греції аеропорти призупинили виліт і прибуття рейсів через проблеми із радіочастотами.

Фото: reuters.com

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У неділю, 4 січня, аеропорти по всій Греції призупинили прибуття та вильоти літаків через невизначені проблеми, які вплинули на радіочастоти, пише ERT.

Проблема виникла у роботі центральних радіочастотних систем найбільших центрів контролю польотів в Афінах та Македонії. Всі частоти з найбільшого у країні диспетчерського центру раптово були втрачені.

За словами президента Асоціації авіадиспетчерів Панайотіса Псарроса, аеропорти не постраждали, але фахівці не могли зв’язатися з літаками, які були в повітрі.

Офіційна причина поки не встановлена, але попереднє розслідування не виявило жодних слідів саботажу чи кібератак.

«Це неприпустимо, тому ми, безумовно, очікуємо, що хтось візьме на себе відповідальність за те, що сталося», — заявив президент Асоціації авіадиспетчерів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.