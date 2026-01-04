  1. У світі

У Греції через раптовий збій систем зв’язку закрили повітряний простір

18:04, 4 січня 2026
У Греції аеропорти призупинили виліт і прибуття рейсів через проблеми із радіочастотами.
Фото: reuters.com
У неділю, 4 січня, аеропорти по всій Греції призупинили прибуття та вильоти літаків через невизначені проблеми, які вплинули на радіочастоти, пише ERT.

Проблема виникла у роботі центральних радіочастотних систем найбільших центрів контролю польотів в Афінах та Македонії. Всі частоти з найбільшого у країні диспетчерського центру раптово були втрачені.

За словами президента Асоціації авіадиспетчерів Панайотіса Псарроса, аеропорти не постраждали, але фахівці не могли зв’язатися з літаками, які були в повітрі.

Офіційна причина поки не встановлена, але попереднє розслідування не виявило жодних слідів саботажу чи кібератак.

«Це неприпустимо, тому ми, безумовно, очікуємо, що хтось візьме на себе відповідальність за те, що сталося», — заявив президент Асоціації авіадиспетчерів.

Греція аеропорт

