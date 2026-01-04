  1. В мире

В Греции из-за внезапного сбоя систем связи закрыли воздушное пространство

18:04, 4 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В Греции аэропорты приостановили вылеты и прибытие рейсов из-за проблем с радиочастотами.
В Греции из-за внезапного сбоя систем связи закрыли воздушное пространство
Фото: reuters.com
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В воскресенье, 4 января, аэропорты по всей Греции приостановили прибытие и вылеты самолетов из-за неопределенных проблем, повлиявших на радиочастоты, сообщает ERT.

Проблема возникла в работе центральных радиочастотных систем крупнейших центров управления полетами в Афинах и Македонии. Все частоты крупнейшего в стране диспетчерского центра были внезапно утрачены.

По словам президента Ассоциации авиадиспетчеров Панайотиса Псарроса, аэропорты не пострадали, однако специалисты не могли связаться с самолетами, находившимися в воздухе.

Официальная причина пока не установлена, однако предварительное расследование не выявило никаких признаков саботажа или кибератак.

«Это недопустимо, поэтому мы, безусловно, ожидаем, что кто-то возьмет на себя ответственность за произошедшее», — заявил президент Ассоциации авиадиспетчеров.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Греция аэропорт

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Без очередей для детей до двух лет: Рада изменит правила о приоритетном контроле на границе

Законопроект предусматривает приоритетный контроль для малышей и их сопровождающих при пересечении границы.

Владельцам жилья на временно оккупированных территориях могут разрешить получать компенсацию без фиксации разрушений

Законопроект позволит получить компенсацию за жилье на оккупированных территориях без обследования.

Недвижимость смогут передавать в счет алиментов: Рада готовит изменения в Семейный кодекс

Законопроект предусматривает возможность передачи недвижимости в счет алиментов во время судебного процесса.

Дети-сироты получат социальные гарантии, даже если их статус не оформлен

Законопроект предусматривает усиление социальной защиты детей-сирот.

Сотрудников на больничном защитят от увольнения: готовятся изменения в КЗоТ

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект о внесении изменений в «Кодекс законов Украины о труде».

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]