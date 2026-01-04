В Греции из-за внезапного сбоя систем связи закрыли воздушное пространство

В Греции аэропорты приостановили вылеты и прибытие рейсов из-за проблем с радиочастотами.

Фото: reuters.com

В воскресенье, 4 января, аэропорты по всей Греции приостановили прибытие и вылеты самолетов из-за неопределенных проблем, повлиявших на радиочастоты, сообщает ERT.

Проблема возникла в работе центральных радиочастотных систем крупнейших центров управления полетами в Афинах и Македонии. Все частоты крупнейшего в стране диспетчерского центра были внезапно утрачены.

По словам президента Ассоциации авиадиспетчеров Панайотиса Псарроса, аэропорты не пострадали, однако специалисты не могли связаться с самолетами, находившимися в воздухе.

Официальная причина пока не установлена, однако предварительное расследование не выявило никаких признаков саботажа или кибератак.

«Это недопустимо, поэтому мы, безусловно, ожидаем, что кто-то возьмет на себя ответственность за произошедшее», — заявил президент Ассоциации авиадиспетчеров.

