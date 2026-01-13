  1. У світі

Українцям у Греції продовжили статус тимчасового захисту до березня 2027 року

19:31, 13 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Уряд Греції ухвалив рішення щодо статусу українських шукачів притулку — дію тимчасового захисту подовжено до 4 березня 2027 року.
Українцям у Греції продовжили статус тимчасового захисту до березня 2027 року
Ілюстративне фото з відкритих джерел
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Уряд Грецької Республіки ухвалив рішення про продовження дії тимчасового захисту для громадян України ще на один рік - до 4 березня 2027 року. Про це повідомило Посольство України в Греції з посиланням на рішення міністра міграції та притулку Атанасіоса Плевріса №4507 від 9 січня 2026 року.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

У диппредставництві зазначили, що продовження статусу стосується осіб, які були змушені залишити Україну через повномасштабну війну та наразі перебувають на території Греції.

Громадяни, які планують виїзд за межі Греції, з 16 лютого 2026 року матимуть можливість особисто оновити посвідку на проживання. Для цього необхідно звернутися до відділів з питань притулку в Аттиці, Салоніках, Західній Греції, на Криті або Родосі, пред’явивши квитки на поїздку в паперовому або електронному форматі. У таких випадках прийом здійснюється без попереднього запису.

Українці, які вперше в’їжджатимуть до Греції, отримуватимуть статус тимчасового захисту за стандартною процедурою. Термін дії такого статусу визначено до 4 березня 2027 року.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Україна Греція біженець війна

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Мінімалка понад 12 тисяч і зростання прожиткового мінімуму: що пропонують у Верховній Раді на 2026 рік

Понад 126 млрд грн. знадобиться на реалізацію двох законопроєктів.

Нові правила гри у сфері житла, скасування Житлового кодексу та Закону про приватизацію житла: що насправді прийняла Верховна Рада

Документом пропонується запровадити облік усього житлового фонду України в Єдиній інформаційно-аналітичній житловій системі — це стосується як державного, так комунального і приватного секторів, а також безхазяйного чи відумерлого майна.

Штраф передчасний: суд у Тячеві зупинив притягнення матері неповнолітнього до відповідальності

Суд нагадав поліції, що тілесні ушкодження вимагають не формального протоколу, а повноцінної оцінки ДТП.

В Україні планують запровадити реєстр рахунків та фінмоніторинг за стандартами ЄС

В Україні готують законодавчі зміни, спрямовані на приєднання до Єдиної зони платежів у євро SEPA, які передбачають оновлення правил фінансового моніторингу.

Критерій середньої винагороди для гіг-спеціалістів хочуть уточнити: що змінює новий законопроєкт про Дія Сіті

В Україні хочуть спростити умови для IT-компаній і стартапів, щоб вони залучали більше інвестицій та залишалися працювати всередині країни.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]