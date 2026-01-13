Українцям у Греції продовжили статус тимчасового захисту до березня 2027 року

Уряд Греції ухвалив рішення щодо статусу українських шукачів притулку — дію тимчасового захисту подовжено до 4 березня 2027 року.

Уряд Грецької Республіки ухвалив рішення про продовження дії тимчасового захисту для громадян України ще на один рік - до 4 березня 2027 року. Про це повідомило Посольство України в Греції з посиланням на рішення міністра міграції та притулку Атанасіоса Плевріса №4507 від 9 січня 2026 року.

У диппредставництві зазначили, що продовження статусу стосується осіб, які були змушені залишити Україну через повномасштабну війну та наразі перебувають на території Греції.

Громадяни, які планують виїзд за межі Греції, з 16 лютого 2026 року матимуть можливість особисто оновити посвідку на проживання. Для цього необхідно звернутися до відділів з питань притулку в Аттиці, Салоніках, Західній Греції, на Криті або Родосі, пред’явивши квитки на поїздку в паперовому або електронному форматі. У таких випадках прийом здійснюється без попереднього запису.

Українці, які вперше в’їжджатимуть до Греції, отримуватимуть статус тимчасового захисту за стандартною процедурою. Термін дії такого статусу визначено до 4 березня 2027 року.

