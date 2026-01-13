  1. В мире

Украинцам в Греции продлили статус временной защиты до марта 2027 года

19:31, 13 января 2026
Правительство Греции приняло решение о статусе украинских просителей убежища — действие временной защиты продлено до 4 марта 2027 года.
Украинцам в Греции продлили статус временной защиты до марта 2027 года
Иллюстративное фото из открытых источников
Правительство Греческой Республики приняло решение о продлении действия временной защиты для граждан Украины еще на один год — до 4 марта 2027 года.

Об этом сообщило Посольство Украины в Греции со ссылкой на решение министра миграции и убежища Атанасиоса Плевриса №4507 от 9 января 2026 года.

В диппредставительстве отметили, что продление статуса касается лиц, которые были вынуждены покинуть Украину из-за полномасштабной войны и в настоящее время находятся на территории Греции.

Граждане, планирующие выезд за пределы Греции, с 16 февраля 2026 года будут иметь возможность лично обновить вид на жительство. Для этого необходимо обратиться в отделы по вопросам убежища в Аттике, Салониках, Западной Греции, на Крите или Родосе, предъявив билеты на поездку в бумажном или электронном формате. В таких случаях прием осуществляется без предварительной записи.

Украинцы, которые впервые въезжают в Грецию, будут получать статус временной защиты по стандартной процедуре. Срок действия такого статуса определен до 4 марта 2027 года.

Украина Греция беженец война

Лента новостей

