  1. У світі

США досліджують вплив випромінювання мобільних телефонів на здоров’я людини після заяв Кеннеді-молодшого

21:21, 19 січня 2026
Міністерство охорони здоров’я і соціальних служб США розпочало перевірку потенційних ризиків від випромінювання, щоб оновити застарілі висновки FDA та Центрів контролю захворювань.
Фото: AP News
Міністерство охорони здоров’я і соціальних служб США (HHS) оголосило про старт дослідження впливу випромінювання мобільних телефонів на здоров’я людини. Ініціатива стала відповіддю на публічну критику з боку міністра охорони здоров’я Роберта Френсіса Кеннеді-молодшого, який раніше пов’язував використання мобільних телефонів із неврологічними ушкодженнями та онкологічними захворюваннями, повідомляє NBC News.

У відомстві нагадали, що минулого року 22 штати США запровадили обмеження на використання мобільних телефонів у школах у межах ініціативи Make America Healthy Again (MAHA) для покращення психічного та фізичного здоров’я дітей.

Підготовка нового дослідження супроводжується видаленням старих вебсторінок Управління з контролю за продуктами і ліками США (FDA), на яких раніше зазначалося, що мобільні телефони не становлять загрози для здоров’я.

«Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA) видалило веб-сторінки зі старими висновками щодо випромінювання мобільних телефонів, поки HHS проводить дослідження електромагнітного випромінювання та досліджень у сфері охорони здоров’я, щоб виявити прогалини в знаннях, зокрема щодо нових технологій, для забезпечення безпеки та ефективності», – заявив речник HHS Ендрю Ніксон.

За його словами, дослідження було ініційоване Комісією MAHA президента Дональда Трампа та передбачене у стратегічному звіті комісії.

Водночас на окремих ресурсах державних установ, включно з FDA та Центрами з контролю і профілактики захворювань США, зазначається, що наразі немає переконливих доказів шкоди від мобільних телефонів для здоров’я. Подібної позиції дотримується і Національний інститут раку США, який заявляє, що «наявні на сьогодні дані свідчать: використання мобільних телефонів не спричиняє рак мозку чи інші види раку у людей».

США охорона здоров'я

Стрічка новин

Блоги
Публікації
