США исследуют влияние излучения мобильных телефонов на здоровье человека после заявлений Кеннеди-младшего

21:21, 19 января 2026
Министерство здравоохранения и социальных служб США начало проверку потенциальных рисков от излучения, чтобы обновить устаревшие выводы FDA и Центров контроля заболеваний.
Фото: AP News
Министерство здравоохранения и социальных служб США (HHS) объявило о начале исследования влияния излучения мобильных телефонов на здоровье человека. Инициатива стала ответом на публичную критику со стороны министра здравоохранения Роберта Фрэнсиса Кеннеди-младшего, который ранее связывал использование мобильных телефонов с неврологическими повреждениями и онкологическими заболеваниями, сообщает NBC News.

В ведомстве напомнили, что в прошлом году 22 штата США ввели ограничения на использование мобильных телефонов в школах в рамках инициативы Make America Healthy Again (MAHA) для улучшения психического и физического здоровья детей.

Подготовка нового исследования сопровождается удалением старых веб-страниц Управления по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA), на которых ранее отмечалось, что мобильные телефоны не представляют угрозы для здоровья.

«Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) удалило веб-страницы со старыми выводами относительно излучения мобильных телефонов, пока HHS проводит исследования электромагнитного излучения и исследований в сфере здравоохранения, чтобы выявить пробелы в знаниях, в частности относительно новых технологий, для обеспечения безопасности и эффективности», — заявил представитель HHS Эндрю Никсон.

По его словам, исследование было инициировано Комиссией MAHA президента Дональда Трампа и предусмотрено в стратегическом отчете комиссии.

В то же время на отдельных ресурсах государственных учреждений, включая FDA и Центры по контролю и профилактике заболеваний США, отмечается, что в настоящее время нет убедительных доказательств вреда мобильных телефонов для здоровья. Подобной позиции придерживается и Национальный институт рака США, который заявляет, что «имеющиеся на сегодня данные свидетельствуют: использование мобильных телефонов не вызывает рак мозга или другие виды рака у людей».

