Помер засновник будинку моди Valentino Валентино Гаравані

Валентино Клементе Людовіко Гаравані помер у віці 93 років.

Фото: cnn.com

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Римі у віці 93 років помер італійський дизайнер Валентино Клементе Людовіко Гаравані, пише La Repubblica.

За даними видання, похорон модельєра відбудеться у п'ятницю, 23 січня, у Римі.

Валентино Гаравані, який народився 11 травня 1932 року в італійському місті Вогера, розпочав свій творчий шлях у Парижі. Там він отримував професійну освіту, працюючи в ательє відомих модельєрів Жана Десса та Гі Лароша. Повернувшись на батьківщину, дизайнер у 1958 році відкрив у Римі, на престижній Віа Кондотті, власну майстерню з пошиття одягу.

Знаковою подією, що визначила його подальший успіх, став показ колекції у Флоренції, у Палаццо Пітті, 1962 року. Заснований спільно з партнером Джанкарло Джамметті Дім моди Valentino дуже швидко завоював світове визнання. Найвищим свідченням його статусу стало тісне співробітництво марки із зірками першої величини голлівудського кінематографу.

У 1998 році засновники продали свій бренд гурту HdP, який, у свою чергу, перепродав його гурту Marzotto у 2002 році. Незважаючи на зміну власників, Валентино Гаравані продовжував виконувати роль креативного директора та художнього керівника компанії аж до 2007 року.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.