  1. У світі

Помер засновник будинку моди Valentino Валентино Гаравані

19:14, 19 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Валентино Клементе Людовіко Гаравані помер у віці 93 років.
Помер засновник будинку моди Valentino Валентино Гаравані
Фото: cnn.com
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Римі у віці 93 років помер італійський дизайнер Валентино Клементе Людовіко Гаравані, пише La Repubblica.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

За даними видання, похорон модельєра відбудеться у п'ятницю, 23 січня, у Римі.

Валентино Гаравані, який народився 11 травня 1932 року в італійському місті Вогера, розпочав свій творчий шлях у Парижі. Там він отримував професійну освіту, працюючи в ательє відомих модельєрів Жана Десса та Гі Лароша. Повернувшись на батьківщину, дизайнер у 1958 році відкрив у Римі, на престижній Віа Кондотті, власну майстерню з пошиття одягу.

Знаковою подією, що визначила його подальший успіх, став показ колекції у Флоренції, у Палаццо Пітті, 1962 року. Заснований спільно з партнером Джанкарло Джамметті Дім моди Valentino дуже швидко завоював світове визнання. Найвищим свідченням його статусу стало тісне співробітництво марки із зірками першої величини голлівудського кінематографу.

У 1998 році засновники продали свій бренд гурту HdP, який, у свою чергу, перепродав його гурту Marzotto у 2002 році. Незважаючи на зміну власників, Валентино Гаравані продовжував виконувати роль креативного директора та художнього керівника компанії аж до 2007 року.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Фінансова допомога і соціальні гарантії: що пропонують змінити для цивільних, звільнених з полону

Для родин осіб, що були позбавлені свободи через війну, можуть запровадити додаткові соціальні гарантії.

Спортивні обʼєкти тепер будуть здавати у погодинну оренду: що змінює новий закон

Державні та комунальні заклади тепер можуть надавати спортоб’єкти у користування на короткий час без укладання оренди.

ЄСПЛ стягнув компенсацію на користь судді, який оскаржував примусове переведення до іншої судової палати

У справі BILIŃSKI v. POLAND ЄСПЛ наголосив: суддя зобов’язаний бути лояльним не до влади, а до верховенства права.

Парламентські комітети підтримали приєднання України до Конвенції про міжнародний доступ до правосуддя

Україна наближається до європейського правового простору, приєднуючись до Конвенції, що забороняє дискримінацію у доступі до правосуддя за ознакою громадянства.

Нові тарифи у ЦНАПах: законопроєкт про адмінпослуги готують до другого читання

Суму адміністративних послуг будуть оновлюватися щонайменше раз на три роки, при цьому безоплатними залишаються соціальні та пенсійні послуги.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]