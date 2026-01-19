  1. В мире

Умер основатель дома моды Valentino Валентино Гаравани

19:14, 19 января 2026
Валентино Клементе Людовико Гаравани умер в возрасте 93 лет.
Фото: cnn.com
В Риме в возрасте 93 лет умер итальянский дизайнер Валентино Клементе Людовико Гараванипишет La Repubblica.

По данным издания, похороны модельера состоятся в пятницу, 23 января, в Риме.

Валентино Гаравани, родившийся 11 мая 1932 года в итальянском городе Вогера, начал свой творческий путь в Париже. Там он получил профессиональное образование, работая в ателье известных модельеров Жана Дессе и Ги Лароша. Вернувшись на родину, дизайнер в 1958 году открыл в Риме, на престижной улице Виа Кондотти, собственную мастерскую по пошиву одежды.

Знаковым событием, определившим его дальнейший успех, стал показ коллекции во Флоренции, в Палаццо Питти, в 1962 году. Основанный совместно с партнером Джанкарло Джамметти дом моды Valentino очень быстро завоевал мировое признание. Высшим подтверждением его статуса стало тесное сотрудничество бренда со звездами первой величины голливудского кинематографа.

В 1998 году основатели продали свой бренд группе HdP, которая, в свою очередь, перепродала его группе Marzotto в 2002 году. Несмотря на смену владельцев, Валентино Гаравани продолжал исполнять роль креативного директора и художественного руководителя компании вплоть до 2007 года.

