Вимагають вищих зарплат і кращих умов — працівники Лувру страйкують дев'ятий раз

Працівники Лувру вкотре протестують через рівень оплати праці.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Парижі працівники Лувру вкотре вийшли на акцію протесту через рівень оплати праці. Цей страйк став уже дев’ятим за останні кілька тижнів і помітно посилив тиск на очільницю музею, мистецтвознавицю Лоранс де Карс. Про це повідомляє The Art Newspaper.

Щодня Лувр відвідує приблизно 30 тисяч осіб, і, за підрахунками профспілок, кожна доба повного припинення роботи обходиться музею майже у 400 тисяч євро. Водночас керівництво установи не розкриває даних щодо загальних фінансових втрат, понесених від середини грудня.

Головною вимогою страйкарів є перегляд заробітних плат, які, на їхню думку, не відповідають рівню винагород у інших державних музеях та культурних закладах Франції. Також профспілки виступають проти реалізації масштабного проєкту нового входу до Лувру вартістю 666 мільйонів євро. Проєкт передбачає зведення підземного комплексу біля «Мони Лізи» та створення нового виставкового простору. Натомість працівники наполягають на спрямуванні коштів на підтримку будівель у належному стані та оновлення технічної інфраструктури.

Тиск на Лоранс де Карс посилюється не лише з боку профспілок, а й усередині музейного середовища. Зокрема, співробітники відділу скульптури підписали колективне звернення з критикою керівництва після звільнення керівниці підрозділу Софі Жужі, яке вони вважають несправедливим.

Під час парламентських слухань і зустрічей із персоналом, реагуючи на вимоги щодо відставки, де Карс заявила, що особисто несе відповідальність за запуск проєкту нового входу. За попередніми оцінками, його реалізація може зайняти щонайменше 12 років.

Переговори між профспілками та Міністерством культури Франції щодо підвищення заробітних плат заплановані на четвер, 29 січня.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.