Требуют более высоких зарплат и лучших условий — работники Лувра бастуют в девятый раз

Работники Лувра снова протестуют из-за уровня оплаты труда.

В Париже сотрудники Лувра вновь вышли на акцию протеста из-за уровня оплаты труда. Эта забастовка стала уже девятой за последние несколько недель и заметно усилила давление на руководительницу музея, искусствоведа Лоранс де Кар. Об этом сообщает The Art Newspaper.

Ежедневно Лувр посещают около 30 тысяч человек, и, по подсчётам профсоюзов, каждые сутки полного прекращения работы обходятся музею почти в 400 тысяч евро. В то же время руководство учреждения не раскрывает данные об общих финансовых потерях, понесённых с середины декабря.

Основным требованием бастующих является пересмотр заработных плат, которые, по их мнению, не соответствуют уровню вознаграждений в других государственных музеях и культурных учреждениях Франции. Кроме того, профсоюзы выступают против реализации масштабного проекта нового входа в Лувр стоимостью 666 миллионов евро. Проект предусматривает строительство подземного комплекса возле «Моны Лизы» и создание нового выставочного пространства. Вместо этого сотрудники настаивают на направлении средств на поддержание зданий в надлежащем состоянии и обновление технической инфраструктуры.

Давление на Лоранс де Кар усиливается не только со стороны профсоюзов, но и внутри музейного сообщества. В частности, сотрудники отдела скульптуры подписали коллективное обращение с критикой руководства после увольнения главы подразделения Софи Жюжи, которое они считают несправедливым.

Во время парламентских слушаний и встреч с персоналом, реагируя на требования об отставке, де Кар заявила, что лично несёт ответственность за запуск проекта нового входа. По предварительным оценкам, его реализация может занять как минимум 12 лет.

Переговоры между профсоюзами и Министерством культуры Франции по вопросу повышения заработных плат запланированы на четверг, 29 января.

