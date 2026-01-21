Apple виграла справу про порушення конфіденційності даних: суд відхилив колективний позов

Суд дійшов висновку, що аналітичні налаштування iPhone не порушують законів про захист приватності.

Федеральний суд у США став на бік Apple та відхилив колективний позов користувачів, які звинувачували компанію у незаконному зборі персональних даних. Суддя дійшов висновку, що налаштування аналітики на iPhone не порушують законів про захист приватності, а аргументи позивачів не витримують правової перевірки. Про це повідомляє Courthouse News.

У чому полягали претензії користувачів

Позов було подано ще у листопаді 2022 року. Група користувачів стверджувала, що Apple збирає приватні дані під час взаємодії з власними застосунками компанії — зокрема App Store, Apple Music та Apple TV. На їхню думку, Apple вводила користувачів в оману, створюючи враження, що певні налаштування конфіденційності обмежують збір, зберігання та використання персональних даних, хоча фактично цього не відбувалося.

Позиція суду

Федеральний суддя Едвард Давіла зазначив, що тип даних, на який скаржилися позивачі, суттєво відрізняється від інформації, щодо якої суди зазвичай визнають наявність «обґрунтованого очікування приватності».

Окремо суд розглянув аргумент позивачів про нібито використання Apple так званого «pen register» — інструменту, який у США зазвичай застосовують правоохоронні органи для фіксації технічних параметрів зв’язку (номерів, маршрутів сигналу тощо, але не змісту розмов). Користувачі намагалися довести, що таке використання порушує Каліфорнійський закон про втручання в приватне життя.

Однак суд погодився з позицією Apple: поняття «pen register» у законі стосується окремого пристрою або процесу, який не є частиною самого джерела передавання інформації. Інше тлумачення, за словами судді, призвело б до абсурдних наслідків — наприклад, зробило б кримінально караними звичайні журнали викликів на мобільних телефонах.

Налаштування аналітики — не повна заборона збору даних

Суд також визнав «об’єктивно необґрунтованим» припущення користувачів, що вимкнення опції «Share Device Analytics» означає повну відсутність передавання будь-яких даних до Apple. На думку судді, таке трактування не відповідає реальному змісту налаштувань.

Що далі

Ще у вересні 2024 року суд відхилив частину претензій, зокрема щодо налаштування «Allow Apps to Request to Track», залишивши до розгляду лише питання аналітики пристрою. Після цього, у квітні 2025 року, позивачі подали оновлену консолідовану скаргу.

Попри скептичну оцінку перспектив, суд дозволив позивачам ще раз спробувати скоригувати окремі вимоги, зокрема щодо «pen register», — «з міркувань обережності».

