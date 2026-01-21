Apple выиграла дело о нарушении конфиденциальности данных: суд отклонил коллективный иск

Суд пришел к выводу, что аналитические настройки iPhone не нарушают законов о защите конфиденциальности.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Федеральный суд в США встал на сторону Apple и отклонил коллективный иск пользователей, которые обвиняли компанию в незаконном сборе персональных данных. Судья пришел к выводу, что настройки аналитики на iPhone не нарушают законы о защите частной жизни, а аргументы истцов не выдерживают правовой проверки. Об этом сообщает Courthouse News.

В чем заключались претензии пользователей

Иск был подан еще в ноябре 2022 года. Группа пользователей утверждала, что Apple собирает частные данные во время взаимодействия с собственными приложениями компании — в частности App Store, Apple Music и Apple TV. По их мнению, Apple вводила пользователей в заблуждение, создавая впечатление, что определенные настройки конфиденциальности ограничивают сбор, хранение и использование персональных данных, хотя фактически этого не происходило.

Позиция суда

Федеральный судья Эдвард Давила отметил, что тип данных, на который жаловались истцы, существенно отличается от информации, в отношении которой суды обычно признают наличие «обоснованного ожидания конфиденциальности».

Отдельно суд рассмотрел аргумент истцов о якобы использовании Apple так называемого «pen register» — инструмента, который в США обычно применяют правоохранительные органы для фиксации технических параметров связи (номеров, маршрутов сигнала и т. п., но не содержания разговоров). Пользователи пытались доказать, что такое использование нарушает Калифорнийский закон о вмешательстве в частную жизнь.

Однако суд согласился с позицией Apple: понятие «pen register» в законе относится к отдельному устройству или процессу, который не является частью самого источника передачи информации. Иное толкование, по словам судьи, привело бы к абсурдным последствиям — например, сделало бы уголовно наказуемыми обычные журналы вызовов на мобильных телефонах.

Настройки аналитики — не полный запрет на сбор данных

Суд также признал «объективно необоснованным» предположение пользователей, что отключение опции «Share Device Analytics» означает полное отсутствие передачи каких-либо данных в Apple. По мнению судьи, такое толкование не соответствует реальному содержанию настроек.

Что дальше

Еще в сентябре 2024 года суд отклонил часть претензий, в частности относительно настройки «Allow Apps to Request to Track», оставив к рассмотрению лишь вопрос аналитики устройства. После этого, в апреле 2025 года, истцы подали обновленную консолидированную жалобу.

Несмотря на скептическую оценку перспектив, суд позволил истцам еще раз попытаться скорректировать отдельные требования, в частности относительно «pen register», — «из соображений осторожности».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.