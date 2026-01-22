  1. У світі

Трамп заявив, що погодив «рамки майбутньої угоди» щодо Гренландії та відмовився від тарифів проти ЄС

08:30, 22 січня 2026
Після зустрічі з генсеком Альянсу Марком Рютте в Давосі президент США відмовився від мита з 1 лютого та призначив переговорників.
Фото: Getty Images
Президент США Дональд Трамп повідомив про досягнення принципових рамок майбутньої угоди з керівництвом НАТО щодо Гренландії та всього Арктичного регіону. Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social після зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, яка відбулася на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

Трамп назвав зустріч «дуже продуктивною» та зазначив, що сформована основа майбутньої угоди буде вигідною для Сполучених Штатів та всіх країн НАТО. Як наслідок цієї домовленості, він вирішив не запроваджувати тарифи проти європейських країн, які мали набути чинності 1 лютого.

«На основі дуже продуктивної зустрічі, яку я мав із Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, ми сформували основу майбутньої угоди щодо Гренландії і, фактично, всього Арктичного регіону. Це рішення, якщо воно буде реалізовано, буде чудовим для Сполучених Штатів Америки та всіх країн НАТО. На основі цієї домовленості я не буду вводити мита, які мали набути чинності 1 лютого. Проводяться додаткові обговорення щодо «Золотого купола», оскільки це стосується Гренландії. Подальша інформація буде надана в міру просування обговорень.», — написав Трамп.

Він додав, що переговори від імені США вестимуть віцепрезидент Джей Ді Венс, державний секретар Марко Рубіо, спеціальний посланник Стів Віткофф та інші особи за необхідності. Усі вони підпорядковуватимуться безпосередньо президенту.

Як пише Axios, угода щодо Гренландії, схвалена Трампом, не передбачає передачі острова США.

США Дональд Трамп

