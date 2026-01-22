  1. В мире

Трамп заявил, что согласовал «рамки будущего соглашения» по Гренландии и отказался от тарифов против ЕС

08:30, 22 января 2026
После встречи с генсеком Альянса Марком Рютте в Давосе президент США отказался от пошлин с 1 февраля и назначил переговорщиков.
Фото: Getty Images
Президент США Дональд Трамп сообщил о достижении принципиальных рамок будущего соглашения с руководством НАТО по Гренландии и всему Арктическому региону. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social после встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, которая состоялась на полях Всемирного экономического форума в Давосе.

Трамп назвал встречу «очень продуктивной» и отметил, что сформированная основа будущего соглашения будет выгодной для Соединенных Штатов и всех стран НАТО. В результате этой договоренности он решил не вводить тарифы против европейских стран, которые должны были вступить в силу 1 февраля.

«На основе очень продуктивной встречи, которую я провел с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, мы сформировали основу будущего соглашения по Гренландии и, фактически, всему Арктическому региону. Это решение, если оно будет реализовано, будет прекрасным для Соединенных Штатов Америки и всех стран НАТО. На основе этой договоренности я не буду вводить пошлины, которые должны были вступить в силу 1 февраля. Проводятся дополнительные обсуждения по «Золотому куполу», поскольку это касается Гренландии. Дальнейшая информация будет предоставлена по мере продвижения обсуждений», — написал Трамп.

Он добавил, что переговоры от имени США будут вести вице-президент Джей Ди Венс, государственный секретарь Марко Рубио, специальный посланник Стив Виткофф и другие лица при необходимости. Все они будут подчиняться непосредственно президенту.

Как пишет Axios, соглашение по Гренландии, одобренное Трампом, не предусматривает передачу острова США.

