США та НАТО не можуть вирішувати долю Гренландії – прем'єрка Данії Фредеріксен

Прем’єрка Метте Фредеріксен підкреслила, що рішення щодо Гренландії залишаються виключно за Данією.

Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен прокоментувала зустріч президента США з генеральним секретарем НАТО в Давосі, під час якої було укладено рамкову угоду щодо Гренландії. Вона наголосила, що Альянс не має права вести переговори щодо датського суверенітету.

«Королівство Данія бажає продовжувати конструктивний діалог з союзниками щодо того, як ми можемо посилити безпеку в Арктиці, включаючи американський «Золотий купол», за умови, що це буде зроблено з повагою до нашої територіальної цілісності», – заявила Метте Фредеріксен у коментарі TV2.

Прем'єрка підтвердила, що постійно підтримує зв’язок із прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте, «як до, так і після його зустрічі з президентом США у Давосі». Вона додала, що НАТО усвідомлює позицію Данії, однак не може вести переговори «про наш суверенітет».

«Мені повідомили, що цього не було. І, звичайно, тільки Данія та Гренландія можуть приймати рішення з питань, що стосуються Данії та Гренландії», – підкреслила Фредеріксен, підтвердивши, що остаточне слово залишається за Королівством Данія та автономним островом.

