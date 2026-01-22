США и НАТО не могут решать судьбу Гренландии – премьер Дании Фредериксен

Премьер Метте Фредериксен подчеркнула, что решения по Гренландии остаются исключительно за Данией.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен прокомментировала встречу президента США с генеральным секретарем НАТО в Давосе, во время которой было заключено рамочное соглашение по Гренландии. Она подчеркнула, что Альянс не имеет права вести переговоры по датскому суверенитету.

«Королевство Дания желает продолжать конструктивный диалог с союзниками о том, как мы можем усилить безопасность в Арктике, включая американский «Золотой купол», при условии, что это будет сделано с уважением к нашей территориальной целостности», — заявила Метте Фредериксен в комментарии TV2.

Премьер подтвердила, что постоянно поддерживает связь с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, «как до, так и после его встречи с президентом США в Давосе». Она добавила, что НАТО осознает позицию Дании, однако не может вести переговоры «о нашем суверенитете».

«Мне сообщили, что этого не было. И, конечно, только Дания и Гренландия могут принимать решения по вопросам, касающимся Дании и Гренландии», — подчеркнула Фредериксен, подтвердив, что последнее слово остается за Королевством Дания и автономным островом.

