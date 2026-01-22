  1. У світі

ЄС скептично сприйняв відмову Дональда Трампа від тарифів через Гренландію – Politico

14:12, 22 січня 2026
У ЄС зі скепсисом відреагували на відмову Дональда Трампа від запровадження тарифів через Гренландію.
Фото: Chip Somodevilla/Getty Images
У Європейському Союзі зі скепсисом відреагували на раптову відмову президента США Дональд Трамп від запровадження тарифів проти країн, які підтримують Данію у питанні Гренландії. Попри зміну риторики Вашингтона, у Брюсселі вважають, що трансатлантична напруга залишається. Про це повідомляє Politico.

Як зазначається, Трамп заявив у соціальних мережах, що після формування «рамок майбутньої угоди» щодо арктичної території разом із генеральним секретарем НАТО Марк Рютте запровадження каральних тарифів, заплановане на 1 лютого, не відбудеться.

Втім, у ЄС не поспішають говорити про завершення конфлікту. Віцеканцлер Німеччини Ларс Клінгбайль наголосив, що ситуація залишається невизначеною. За його словами, після подій останніх днів Європі варто дочекатися реальних домовленостей між Рютте і Трампом, а не робити передчасні висновки. Він підкреслив, що ЄС не може розслаблятися й вважати питання закритим.

Один із посадовців Євросоюзу, безпосередньо залучений до переговорів, зауважив, що заяви у соцмережах не можуть бути основою для ухвалення стратегічних рішень. Інший представник ЄС зазначив, що незалежно від того, чи Трамп відмовився від своїх торговельних погроз і з’явилася очевидна угода щодо Гренландії, промова президента США в Давосі «дасть поживу для роздумів для більшості, якщо не всіх столиць, з тарифами чи без них».

Очікується, що лідери ЄС зберуться, щоб обговорити відповідь Європи на дії Вашингтона щодо Гренландії та стан трансатлантичних відносин. За словами європейських посадовців, питання тарифів наразі зняте з порядку денного, однак тема Гренландії та загалом відносин між США і ЄС залишається актуальною.

Раніше Трамп погрожував запровадити 10-відсоткові тарифи з 1 лютого проти країн, які підтримують Данію у захисті Гренландії, а з 1 червня — підвищити мита на європейський експорт. Серед потенційно постраждалих держав називали Німеччину, Францію, Нідерланди, Швецію, Фінляндію, Велику Британію та Данію.

Водночас у НАТО пов’язують зміну позиції Білого дому з активною роллю Марка Рютте, який, за словами дипломатів Альянсу, вибудував тісні робочі відносини з президентом США і зміг донести позицію союзників.

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

