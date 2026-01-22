  1. В мире

ЕС скептически воспринял отказ Дональда Трампа от тарифов из-за Гренландии — Politico

14:12, 22 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В ЕС со скепсисом отреагировали на отказ Дональда Трампа от введения тарифов через Гренландию.
ЕС скептически воспринял отказ Дональда Трампа от тарифов из-за Гренландии — Politico
Фото: Chip Somodevilla/Getty Images
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Европейском союзе со скепсисом отреагировали на внезапный отказ президента США Дональда Трампа от введения тарифов против стран, поддерживающих Данию в вопросе Гренландии. Несмотря на изменение риторики Вашингтона, в Брюсселе считают, что трансатлантическая напряженность сохраняется. Об этом сообщает Politico.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Как отмечается, Трамп заявил в социальных сетях, что после формирования «рамок будущего соглашения» по арктической территории совместно с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте введение карательных тарифов, запланированное на 1 февраля, не состоится.

Впрочем, в ЕС не спешат говорить о завершении конфликта. Вице-канцлер Германии Ларс Клингбайль подчеркнул, что ситуация остается неопределенной. По его словам, после событий последних дней Европе следует дождаться реальных договоренностей между Рютте и Трампом, а не делать преждевременные выводы. Он подчеркнул, что ЕС не может расслабляться и считать вопрос закрытым.

Один из чиновников Евросоюза, непосредственно вовлеченный в переговоры, отметил, что заявления в соцсетях не могут быть основой для принятия стратегических решений. Другой представитель ЕС указал, что независимо от того, отказался ли Трамп от своих торговых угроз и появилась ли очевидная договоренность по Гренландии, выступление президента США в Давосе «даст пищу для размышлений для большинства, если не всех столиц, с тарифами или без них».

Ожидается, что лидеры ЕС соберутся, чтобы обсудить ответ Европы на действия Вашингтона в отношении Гренландии и состояние трансатлантических отношений. По словам европейских чиновников, вопрос тарифов на данный момент снят с повестки дня, однако тема Гренландии и в целом отношений между США и ЕС остается актуальной.

Ранее Трамп угрожал ввести 10-процентные тарифы с 1 февраля против стран, поддерживающих Данию в защите Гренландии, а с 1 июня — повысить пошлины на европейский экспорт. Среди потенциально пострадавших стран называли Германию, Францию, Нидерланды, Швецию, Финляндию, Великобританию и Данию.

В то же время в НАТО связывают изменение позиции Белого дома с активной ролью Марка Рютте, который, по словам дипломатов Альянса, выстроил тесные рабочие отношения с президентом США и смог донести позицию союзников.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

США ЕС Дональд Трамп

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Ошибочные средства на счете: почему суд в Павлограде не признал овердрафт кредитом и отказал в моральном ущербе несовершеннолетней клиентке

Суд отклонил финансовые претензии истца и не подтвердил доводы о душевных страданиях ответчика.

Высший совет правосудия уволил в отставку судью Апелляционного суда Киева Антона Чернушенко

Судья Апелляционного суда Киева Чернушенко Антон Васильевич покидает должность в связи с подачей заявления об увольнении в отставку.

В Украине создадут Национальное бюро расследований аварийных событий на транспорте

Сотрудники будущего Бюро смогут беспрепятственно заходить на любые территории и изымать транспорт и документы.

Больше получателей и более длительные сроки: как изменят единовременную помощь пострадавшим от войны

Законопроект предусматривает уточнение условий получения единовременной денежной помощи, расширение круга получателей и совершенствование механизма её выплаты.

В Украине готовятся ввести специализированные спортивные классы для школьников

Законопроекты предусматривают расширение государственной поддержки образования и создание специализированных спортивных классов.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]