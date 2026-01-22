ЕС скептически воспринял отказ Дональда Трампа от тарифов из-за Гренландии — Politico

В ЕС со скепсисом отреагировали на отказ Дональда Трампа от введения тарифов через Гренландию.

В Европейском союзе со скепсисом отреагировали на внезапный отказ президента США Дональда Трампа от введения тарифов против стран, поддерживающих Данию в вопросе Гренландии. Несмотря на изменение риторики Вашингтона, в Брюсселе считают, что трансатлантическая напряженность сохраняется. Об этом сообщает Politico.

Как отмечается, Трамп заявил в социальных сетях, что после формирования «рамок будущего соглашения» по арктической территории совместно с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте введение карательных тарифов, запланированное на 1 февраля, не состоится.

Впрочем, в ЕС не спешат говорить о завершении конфликта. Вице-канцлер Германии Ларс Клингбайль подчеркнул, что ситуация остается неопределенной. По его словам, после событий последних дней Европе следует дождаться реальных договоренностей между Рютте и Трампом, а не делать преждевременные выводы. Он подчеркнул, что ЕС не может расслабляться и считать вопрос закрытым.

Один из чиновников Евросоюза, непосредственно вовлеченный в переговоры, отметил, что заявления в соцсетях не могут быть основой для принятия стратегических решений. Другой представитель ЕС указал, что независимо от того, отказался ли Трамп от своих торговых угроз и появилась ли очевидная договоренность по Гренландии, выступление президента США в Давосе «даст пищу для размышлений для большинства, если не всех столиц, с тарифами или без них».

Ожидается, что лидеры ЕС соберутся, чтобы обсудить ответ Европы на действия Вашингтона в отношении Гренландии и состояние трансатлантических отношений. По словам европейских чиновников, вопрос тарифов на данный момент снят с повестки дня, однако тема Гренландии и в целом отношений между США и ЕС остается актуальной.

Ранее Трамп угрожал ввести 10-процентные тарифы с 1 февраля против стран, поддерживающих Данию в защите Гренландии, а с 1 июня — повысить пошлины на европейский экспорт. Среди потенциально пострадавших стран называли Германию, Францию, Нидерланды, Швецию, Финляндию, Великобританию и Данию.

В то же время в НАТО связывают изменение позиции Белого дома с активной ролью Марка Рютте, который, по словам дипломатов Альянса, выстроил тесные рабочие отношения с президентом США и смог донести позицию союзников.

