Південна Корея першою у світі ухвалила комплексні закони щодо регулювання штучного інтелекту

21:06, 22 січня 2026
У Сеулі сподіваються, що новий базовий закон про ШІ дозволить країні позиціонувати себе як одного з лідерів у цій галузі.
Південна Корея запровадила, як заявляє влада, перший у світі комплексний пакет законів із регулювання штучного інтелекту. Метою нових правил є посилення довіри та безпеки у сфері ШІ. Водночас стартапи побоюються, що дотримання вимог може стримувати їхній розвиток, пише Japantimes.

У Сеулі сподіваються, що новий базовий закон про ШІ дозволить країні позиціонувати себе як одного з лідерів у цій галузі. Закон набув чинності в Південній Кореї раніше, ніж аналогічні ініціативи в Європі, де Акт ЄС про ШІ впроваджується поетапно до 2027 року.

У світі зберігаються розбіжності щодо підходів до регулювання штучного інтелекту. США виступають за більш м’яку модель, щоб не стримувати інновації, тоді як Китай уже запровадив низку правил і запропонував створити орган для координації глобального регулювання.

Однією з ключових норм корейського законодавства є вимога забезпечення обов’язкового людського нагляду за «високоризиковими» системами ШІ. До них віднесено сфери ядерної безпеки, виробництва питної води, транспорту, охорони здоров’я, а також фінансові сервіси, зокрема оцінку кредитоспроможності та відбір позичальників.

Інші правила зобов’язують компанії заздалегідь повідомляти користувачів про продукти або послуги, у яких використовується високоризиковий або генеративний ШІ, а також чітко маркувати контент, створений штучним інтелектом, якщо його складно відрізнити від реальності.

Міністерство науки та ІКТ Південної Кореї заявило, що правова рамка розроблена для стимулювання впровадження ШІ одночасно зі створенням основи безпеки та довіри.

Законопроєкт готувався після широких консультацій, а компаніям нададуть перехідний період щонайменше на один рік, перш ніж влада почне застосовувати адміністративні штрафи за порушення.

Штрафи можуть бути значними. Зокрема, відсутність маркування генеративного ШІ може призвести до штрафу в розмірі до 30 млн вон (близько 20,4 тис. доларів США).

Міністр науки Бе Кьон Хун заявив, що закон забезпечить «критично важливу інституційну основу» для амбіцій Південної Кореї увійти до трійки провідних світових центрів розвитку штучного інтелекту.

Водночас співкерівник корейського Startup Alliance Лім Чон Ук зазначив, що багато засновників стартапів розчаровані тим, що ключові деталі закону залишаються невизначеними.

«Є певне невдоволення — чому саме ми маємо бути першими?» — сказав він.

Старша дослідниця організації Чон Чу Йон додала, що формулювання закону є настільки розмитими, що компанії можуть обирати надмірно обережний підхід, аби уникнути регуляторних ризиків.

У міністерстві повідомили, що протягом перехідного періоду планують запустити консультаційну платформу та спеціальний центр підтримки для бізнесу. Також влада не виключає можливості продовження перехідного періоду, якщо цього вимагатимуть умови на внутрішньому та міжнародному ринках.

Південна Корея штучний інтелект

Стрічка новин

Блоги
Публікації
