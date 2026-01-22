  1. В мире

Южная Корея первой в мире приняла комплексные законы по регулированию искусственного интеллекта

21:06, 22 января 2026
В Сеуле надеются, что новый базовый закон об ИИ позволит стране позиционировать себя как одного из лидеров в этой сфере.
Южная Корея ввела, как заявляют власти, первый в мире комплексный пакет законов по регулированию искусственного интеллекта. Целью новых правил является усиление доверия и безопасности в сфере ИИ. В то же время стартапы опасаются, что соблюдение требований может сдерживать их развитие, пишет Japantimes.

В Сеуле надеются, что новый базовый закон об ИИ позволит стране позиционировать себя как одного из лидеров в этой отрасли. Закон вступил в силу в Южной Корее раньше, чем аналогичные инициативы в Европе, где Акт ЕС об ИИ будет внедряться поэтапно до 2027 года.

В мире сохраняются разногласия относительно подходов к регулированию искусственного интеллекта. США выступают за более мягкую модель, чтобы не сдерживать инновации, тогда как Китай уже ввел ряд правил и предложил создать орган для координации глобального регулирования.

Одной из ключевых норм корейского законодательства является требование обеспечения обязательного человеческого надзора за «высокорисковыми» системами ИИ. К ним отнесены сферы ядерной безопасности, производства питьевой воды, транспорта, здравоохранения, а также финансовые услуги, в частности оценка кредитоспособности и отбор заемщиков.

Другие правила обязывают компании заранее информировать пользователей о продуктах или услугах, в которых используется высокорисковый или генеративный ИИ, а также четко маркировать контент, созданный искусственным интеллектом, если его сложно отличить от реальности.

Министерство науки и ИКТ Южной Кореи заявило, что правовая рамка разработана для стимулирования внедрения ИИ одновременно с созданием основы безопасности и доверия.

Законопроект готовился после широких консультаций, а компаниям будет предоставлен переходный период продолжительностью не менее одного года, прежде чем власти начнут применять административные штрафы за нарушения.

Штрафы могут быть значительными. В частности, отсутствие маркировки генеративного ИИ может привести к штрафу в размере до 30 млн вон (около 20,4 тыс. долларов США).

Министр науки Бе Кен Хун заявил, что закон обеспечит «критически важную институциональную основу» для амбиций Южной Кореи войти в тройку ведущих мировых центров развития искусственного интеллекта.

В то же время сопредседатель корейского Startup Alliance Лим Чон Ук отметил, что многие основатели стартапов разочарованы тем, что ключевые детали закона остаются неопределенными.

«Есть определенное недовольство — почему именно мы должны быть первыми?» — сказал он.

Старшая исследовательница организации Чон Чу Ен добавила, что формулировки закона настолько размыты, что компании могут выбирать чрезмерно осторожный подход, чтобы избежать регуляторных рисков.

В министерстве сообщили, что в течение переходного периода планируют запустить консультационную платформу и специальный центр поддержки для бизнеса. Также власти не исключают возможности продления переходного периода, если этого потребуют условия на внутреннем и международном рынках.

Южная Корея искусственный интеллект

