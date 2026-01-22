Верховний суд Нідерландів зменшив надмірно високу податкову ставку

У Нідерландах ставка податкових відсотків для корпоративного податку на прибуток, яка раніше становила 8%, має бути знижена до рівня 4%.

Верховний суд Нідерландів постановив, що високий відсоток податкових нарахувань для корпоративного податку на прибуток є дискримінаційним і непропорційним, через що він має бути знижений. Рішення ухвалене 16 січня 2026 року, пише Mondaq.

За рішенням суду, ставка податкових відсотків для корпоративного податку на прибуток, яка раніше становила 8%, має бути знижена до рівня 4%, що відповідає загальній ставці для інших видів податків. Такий висновок суду ґрунтується на принципах пропорційності та рівності, які порушувалися, коли корпоративні платники податків обкладалися вищим відсотком, ніж інші платники.

Суд також визначив, що немає обґрунтування для того, щоб лише компанії сплачували підвищений відсоток податку на прибуток, а інші категорії податків залишалися з нижчою ставкою. Через це норма визнана такою, що не відповідає загальним принципам права, і більше не застосовується.

Рішення Верховного суду має безпосередню дію для платників, які подали заперечення щодо застосованої високої ставки податкових відсотків у рамках великої групової процедури оскарження. Податкові органи Нідерландів зобов’язані в межах шести тижнів видати єдине колективне рішення щодо цих заперечень, а протягом шести місяців — перерахувати податкові нарахування з урахуванням нової ставки.

Експерти зазначають, що рішення може призвести до значних повернень коштів компаніям, оскільки багато підприємств сплачували податкові відсотки за вищою ставкою протягом кількох років.

Рішення Верховного суду значною мірою впливає на податкову практику в Нідерландах і встановлює важливий прецедент щодо справедливого розрахунку відсотків податкових нарахувань для корпоративних платників податків.

