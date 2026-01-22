  1. В мире

Верховный суд Нидерландов снизил чрезмерно высокую налоговую ставку

17:30, 22 января 2026
В Нидерландах ставка налоговых процентов по корпоративному налогу на прибыль, которая ранее составляла 8%, должна быть снижена до уровня 4%.
Верховный суд Нидерландов постановил, что высокий процент налоговых начислений по корпоративному налогу на прибыль является дискриминационным и непропорциональным, в связи с чем он подлежит снижению. Решение принято 16 января 2026 года, пишет Mondaq.

Согласно решению суда, ставка налоговых процентов по корпоративному налогу на прибыль, которая ранее составляла 8%, должна быть снижена до уровня 4%, что соответствует общей ставке для других видов налогов. Такой вывод суда основан на принципах пропорциональности и равенства, которые нарушались, когда корпоративные налогоплательщики облагались более высоким процентом, чем другие плательщики.

Суд также указал, что отсутствует обоснование того, чтобы только компании уплачивали повышенный процент по налогу на прибыль, тогда как другие категории налогов сохраняли более низкую ставку. В связи с этим норма признана не соответствующей общим принципам права и больше не применяется.

Решение Верховного суда имеет непосредственное действие для плательщиков, которые подали возражения против применения высокой ставки налоговых процентов в рамках крупной групповой процедуры обжалования. Налоговые органы Нидерландов обязаны в течение шести недель вынести единое коллективное решение по этим возражениям, а в течение шести месяцев — пересчитать налоговые начисления с учетом новой ставки.

Эксперты отмечают, что решение может привести к значительным возвратам средств компаниям, поскольку многие предприятия уплачивали налоговые проценты по повышенной ставке на протяжении нескольких лет.

Решение Верховного суда существенно влияет на налоговую практику в Нидерландах и устанавливает важный прецедент в части справедливого расчета процентов налоговых начислений для корпоративных налогоплательщиков.

суд решение суда Нидерланды

