У США суддю покарали за політичні висловлювання в Facebook

21:53, 22 січня 2026
Суд з питань суддівської дисципліни Пенсильванії ухвалив рішення про відсторонення судді після розгляду справи щодо його публікацій у Facebook.
Фото: Pennsylvania Capital-Star
Верховний суд штату Пенсильванія постановив, що чинні судді мають обмеження щодо того, що вони можуть говорити або публікувати в інтернеті на політичні теми. Відповідне рішення суд ухвалив 21 січня, пише Penncapital-star.com.

Рішення суддів підтвердило законність дисциплінарного покарання судді Філадельфійського сімейного суду Марка Б. Коена, якого у жовтні 2024 року було відсторонено від роботи за публікацію партійно забарвлених дописів у соціальних мережах.

Суд з питань суддівської дисципліни Пенсильванії ухвалив рішення про відсторонення Коена після розгляду справи щодо того, чи порушували його публікації у Facebook конституцію штату та правила суддівської етики. Серед кількох десятків дописів, які стали предметом розгляду, були висловлювання судді щодо колишньої конгресвумен Ліз Чейні, нападу молотком на чоловіка ексспікерки Палати представників США Ненсі Пелосі, виборів губернатора Джоша Шапіро, а також інших політичних питань державного й національного рівня.

У мотивувальній частині рішення суддя Кевін Догерті зазначив, що дисциплінарний суд обґрунтовано дійшов висновку: якщо суддя не балотується на повторне обрання, його право на свободу слова має бути збалансоване з інтересами судової системи щодо захисту незалежності, доброчесності та неупередженості правосуддя.

«Суддя Коен поставив під загрозу не лише власну репутацію. Коли чинний суддя фактично виступає в ролі речника політичної партії та використовує престиж своєї посади для просування її інтересів, це шкодить репутації всієї судової влади», — наголосив Догерті.

Рішення створює новий стандарт у штаті щодо меж публічних висловлювань суддів поза контекстом їхніх власних виборчих кампаній. Водночас суд нагадав, що кандидати на суддівські посади загалом мають ширші можливості висловлюватися щодо своєї кваліфікації або критикувати опонентів. Верховний суд США ще у 2002 році встановив, що будь-які обмеження таких висловлювань мають відповідати критерію «суворої перевірки» та бути вузько спрямованими на захист важливого державного інтересу.

Адвокат Коена Семюел Стреттон заявив, що наполягав на застосуванні цього стандарту і в справі його клієнта, наголосивши, що Коен понад 40 років був законодавцем штату та походить із відомої політичної родини Філадельфії. За його словами, суддя розглядає можливість звернення до Верховного суду США.

суд США

