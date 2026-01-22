В США судью наказали за политические высказывания в Facebook

Суд по вопросам судейской дисциплины Пенсильвании принял решение об отстранении судьи после рассмотрения дела относительно его публикаций в Facebook.

Верховный суд штата Пенсильвания постановил, что действующие судьи имеют ограничения в отношении того, что они могут говорить или публиковать в интернете на политические темы. Соответствующее решение суд принял 21 января, пишет Penncapital-star.com.

Решение судей подтвердило законность дисциплинарного наказания судьи Филадельфийского семейного суда Марк Б. Коен, которого в октябре 2024 года отстранили от исполнения обязанностей за публикацию партийно окрашенных сообщений в социальных сетях.

Суд по вопросам судейской дисциплины Пенсильвании принял решение об отстранении Коена после рассмотрения дела о том, нарушали ли его публикации в Facebook конституцию штата и правила судейской этики. Среди нескольких десятков сообщений, ставших предметом разбирательства, были высказывания судьи о бывшей конгрессвумен Лиз Чейни, нападении с молотком на мужа экс-спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси, выборах губернатора Джош Шапиро, а также по другим политическим вопросам государственного и национального уровня.

В мотивировочной части решения судья Кевин Догерти отметил, что дисциплинарный суд обоснованно пришёл к выводу: если судья не баллотируется на повторное избрание, его право на свободу слова должно быть сбалансировано с интересами судебной системы в защите независимости, добропорядочности и беспристрастности правосудия.

«Судья Коен поставил под угрозу не только собственную репутацию. Когда действующий судья фактически выступает в роли рупора политической партии и использует престиж своей должности для продвижения её интересов, это вредит репутации всей судебной власти», — подчеркнул Догерти.

Решение устанавливает новый стандарт в штате в отношении границ публичных высказываний судей вне контекста их собственных избирательных кампаний. В то же время суд напомнил, что кандидаты на судебные должности в целом обладают более широкими возможностями высказываться о своей квалификации или критиковать оппонентов. Верховный суд США ещё в 2002 году постановил, что любые ограничения таких высказываний должны соответствовать критерию «строгой проверки» и быть узко направленными на защиту важного государственного интереса.

Адвокат Коена Сэмюел Стреттон заявил, что настаивал на применении этого стандарта и в деле его клиента, подчеркнув, что Коен более 40 лет был законодателем штата и происходит из известной политической семьи Филадельфии. По его словам, судья рассматривает возможность обращения в Верховный суд США.

