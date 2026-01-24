  1. У світі

Апеляційний суд США вирішує, чи відповідає аптека за затримку життєво важливих ліків

19:15, 24 січня 2026
Суд з’ясовує, чи має аптека обов’язок своєчасно відпускати рецептурні препарати.
Федеральний апеляційний суд США розглядає резонансну справу щодо можливої відповідальності аптеки за майже двомісячну затримку у відпуску критично необхідних ліків для дитини. Судді висловили скепсис щодо того, чи зобов’язані аптеки за законом забезпечувати своєчасну видачу таких препаратів.

Йдеться про позов родини з Оклахоми проти Walgreens. Батьки стверджують, що затримка з постачанням гормонального препарату Lupron Depot у 2020 році призвела до серйозних і незворотних наслідків для здоров’я їхньої прийомної доньки. Про це повідомляє Courthouse News.

Що сталося

Дівчинка, відома в матеріалах справи як J.J.S., має складні медичні діагнози, зокрема порушення слуху, затримки розвитку та захворювання, яке унеможливлює природне виведення менструальної рідини з організму. Через це кожна затримка лікування супроводжувалася сильним болем.

За даними суду, лікар надіслав рецепт на гормональні інʼєкції до спеціалізованої аптеки AllianceRx Walgreens Prime 29 травня 2020 року. Попри неодноразові звернення батьків і наголошення лікаря на медичній невідкладності, препарат відправили лише 20 липня — після численних зупинок і поновлень обробки замовлення через питання попереднього погодження зі страховиком.

Позиція родини

Батьки дівчинки вважають, що аптека порушила так званий «обов’язок своєчасності». За їхніми словами, пропущені дози погіршили перебіг передчасного статевого дозрівання, спричинили сильний біль, емоційний стрес, прискорене «старіння» кісток і затримку росту.

Втім суд першої інстанції відхилив позов, дійшовши висновку, що законодавство штату Оклахома не покладає на аптеки юридичного обов’язку видавати ліки в певні строки.

Аргументи в апеляції

Справу розглядає Апеляційний суд десятого округу США — Апеляційний суд десятого округу США. Колегія з трьох суддів заслухала аргументи сторін і зосередилася на двох ключових питаннях: чи передбачає закон Оклахоми загальний обов’язок аптек вчасно відпускати ліки, особливо в екстрених випадках, і чи взяла на себе такий обов’язок сама аптека своїми діями та комунікацією з родиною.

Адвокат позивачів наполягав, що шкода була цілком передбачуваною, а сама аптека визнавала важливість часу під час обробки рецептів. Він заявив, що обов’язок виник у момент, коли Walgreens прийняла рецепт і почала взаємодію з родиною як з пацієнтами.

Судді, однак, неодноразово ставили під сумнів, чи можна застосовувати наведені прецеденти до діяльності аптек, і наголошували на відсутності прямої судової практики в Оклахомі щодо таких ситуацій.

Позиція Walgreens

Представник Walgreens заявив, що аптека не мала юридичного обов’язку відпускати препарат без завершення процедур попереднього погодження зі страховиком. За його словами, спеціалізовані аптеки працюють насамперед із лікарями та страховими компаніями, а не безпосередньо з пацієнтами, і не давали жодних обіцянок щодо конкретних строків.

Захист також наголосив, що препарат зрештою був відпущений, а отже, навіть у разі припущення певного обов’язку, він був виконаний.

Що далі

Судді не оголосили строків ухвалення рішення. Від його результату залежатиме, чи визнають у США на рівні апеляційної практики, що аптеки можуть нести цивільну відповідальність за затримки з відпуском життєво важливих ліків, особливо коли йдеться про дітей та невідкладні медичні стани.

суд США аптека

