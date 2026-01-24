Апелляционный суд США решает, несет ли аптека ответственность за задержку жизненно важных лекарств

Суд выясняет, обязана ли аптека своевременно отпускать рецептурные препараты.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Федеральный апелляционный суд США рассматривает резонансное дело о возможной ответственности аптеки за почти двухмесячную задержку в отпуске жизненно необходимых лекарств для ребенка. Судьи выразили скепсис относительно того, обязаны ли аптеки по закону обеспечивать своевременную выдачу таких препаратов.

Речь идет об иске семьи из Оклахомы против Walgreens. Родители утверждают, что задержка с поставкой гормонального препарата Lupron Depot в 2020 году привела к серьезным и необратимым последствиям для здоровья их приемной дочери. Об этом сообщает Courthouse News.

Что произошло

Девочка, известная в материалах дела как J.J.S., имеет сложные медицинские диагнозы, в частности нарушения слуха, задержки развития и заболевание, которое делает невозможным естественное выведение менструальной жидкости из организма. Из-за этого каждая задержка лечения сопровождалась сильной болью.

По данным суда, врач направил рецепт на гормональные инъекции в специализированную аптеку AllianceRx Walgreens Prime 29 мая 2020 года. Несмотря на неоднократные обращения родителей и акцент врача на медицинской неотложности, препарат отправили лишь 20 июля — после многочисленных приостановок и возобновлений обработки заказа из-за вопросов предварительного согласования со страховщиком.

Позиция семьи

Родители девочки считают, что аптека нарушила так называемую «обязанность своевременности». По их словам, пропущенные дозы ухудшили течение преждевременного полового созревания, вызвали сильную боль, эмоциональный стресс, ускоренное «старение» костей и задержку роста.

Вместе с тем суд первой инстанции отклонил иск, придя к выводу, что законодательство штата Оклахома не возлагает на аптеки юридическую обязанность отпускать лекарства в определенные сроки.

Аргументы в апелляции

Дело рассматривает Апелляционный суд десятого округа США. Коллегия из трех судей заслушала аргументы сторон и сосредоточилась на двух ключевых вопросах: предусматривает ли закон Оклахомы общий долг аптек своевременно отпускать лекарства, особенно в экстренных случаях, и взяла ли на себя такой долг сама аптека своими действиями и коммуникацией с семьей.

Адвокат истцов настаивал, что причиненный вред был полностью предсказуемым, а сама аптека признавала важность времени при обработке рецептов. Он заявил, что обязанность возникла в момент, когда Walgreens приняла рецепт и начала взаимодействие с семьей как с пациентами.

Судьи, однако, неоднократно ставили под сомнение возможность применения приведенных прецедентов к деятельности аптек и указывали на отсутствие прямой судебной практики в Оклахоме по таким ситуациям.

Позиция Walgreens

Представитель Walgreens заявил, что аптека не имела юридической обязанности отпускать препарат без завершения процедур предварительного согласования со страховщиком. По его словам, специализированные аптеки работают прежде всего с врачами и страховыми компаниями, а не напрямую с пациентами, и не давали никаких обещаний относительно конкретных сроков.

Защита также подчеркнула, что препарат в итоге был отпущен, а значит, даже в случае предположения наличия определенной обязанности она была выполнена.

Что дальше

Судьи не объявили сроки принятия решения. От его результата будет зависеть, признают ли в США на уровне апелляционной практики, что аптеки могут нести гражданскую ответственность за задержки в отпуске жизненно важных лекарств, особенно когда речь идет о детях и неотложных медицинских состояниях.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.