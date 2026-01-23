  1. У світі

Американська делегація розширила склад на переговорах з Росією – до неї увійшов Грюнбаум

09:24, 23 січня 2026
США розширили склад делегації на переговорах з Росією: до команди Віткоффа та Кушнера приєднався новий представник.
Фото: Greg Kahn/FT
У ЗМІ повідомили про розширення складу американської делегації, яка бере участь у переговорах із російською стороною.

Там зокрема заявили, що до команди США, до якої раніше входили Стів Віткофф та Джаред Кушнер, приєднався Джош Грюнбаум. Йдеться про комісара Федеральної служби закупівель Управління загальних служб США (GSA).

З відкритих джерел відомо, що Грюнбаум нещодавно отримав призначення від президента США Дональд Трамп. Зокрема, він став старшим радником новоствореної Ради миру.

Офіційного підтвердження з боку американської сторони щодо розширення делегації наразі не оприлюднювали.

Як раніше ми писали, спецпосланець президента США Стів Віткофф заявив про «значний прогрес» у мирних переговорах та підтвердив, що ввечері у четвер прямує до Москви.

На Українському сніданку у Давосі він зазначив: «Я вважаю, що ми досягли значного прогресу. Я думаю, що на початку цього процесу була невелика плутанина. Я збираюся до Москви, але думаю, що було важливо поїхати туди, тому що ми вже на фінішній прямій. І я насправді оптимістично налаштований».

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський та його колега Дональд Трамп зустрілися незадовго до того, як спецпосланці Білого дому Стів Віткофф і Джаред Кушнер вирушили до Москви на зустріч із Путіним. Обидві зустрічі будуть стосувалися мирного плану.

Після цього Дональд Трамп повідомив, що Володимир Зеленський висловив готовність укласти мирну угоду. Про це Трамп заявив під час спілкування з журналістами на борту літака Air Force One.

Відповідаючи на запитання журналіста про позицію українського Президента, Трамп зазначив: «Він сказав, що хотів би укласти угоду. Ми обговорюємо речі, які обговорюються вже 6-7 місяців».

США рф Україна Дональд Трамп війна переговори

