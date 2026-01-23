  1. В мире

Американская делегация расширила состав на переговорах с Россией — в нее вошел Грюнбаум

09:24, 23 января 2026
США расширили состав делегации на переговорах с Россией: к команде Уиткоффа и Кушнера присоединился новый представитель.
Американская делегация расширила состав на переговорах с Россией — в нее вошел Грюнбаум
Фото: Greg Kahn/FT
В СМИ сообщили о расширении состава американской делегации, которая участвует в переговорах с российской стороной.

Там, в частности, заявили, что к команде США, в которую ранее входили Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, присоединился Джош Грюнбаум. Речь идет о комиссаре Федеральной службы закупок Управления общих служб США (GSA).

Из открытых источников известно, что Грюнбаум недавно получил назначение от президента США Дональда Трампа. В частности, он стал старшим советником новосозданного Совета мира.

Официального подтверждения со стороны американской стороны относительно расширения делегации пока не обнародовано.

Как ранее мы писали, спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил о «значительном прогрессе» в мирных переговорах и подтвердил, что вечером в четверг направляется в Москву.

На Украинском завтраке в Давосе он отметил: «Я считаю, что мы достигли значительного прогресса. Думаю, что в начале этого процесса была некоторая путаница. Я направляюсь в Москву, но считаю, что было важно поехать туда, потому что мы уже на финишной прямой. И я на самом деле настроен оптимистично».

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский и его коллега Дональд Трамп встретились незадолго до того, как спецпосланники Белого дома Стив Уиткофф и Джаред Кушнер отправились в Москву на встречу с Путиным. Обе встречи касались мирного плана.

После этого Дональд Трамп сообщил, что Владимир Зеленский выразил готовность заключить мирное соглашение. Об этом Трамп заявил во время общения с журналистами на борту самолета Air Force One.

Отвечая на вопрос журналиста о позиции украинского Президента, Трамп отметил: «Он сказал, что хотел бы заключить соглашение. Мы обсуждаем вещи, которые обсуждаются уже 6–7 месяцев».

США рф Украина Дональд Трамп война переговоры

