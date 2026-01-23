  1. У світі

Суд у США встановлює, чи законно в школі Оклахоми розділяли дітей на класи для дівчат та хлопців

17:48, 23 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Справу ініціювала родина школяра, який, за їхніми словами, зазнав принижень і був ізольований від навчання.
Суд у США встановлює, чи законно в школі Оклахоми розділяли дітей на класи для дівчат та хлопців
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Апеляційний суд США розглядає резонансну справу зі штату Оклахома: батьки 11-річного хлопчика звинуватили державну школу у незаконному розділенні учнів за статтю, приниженні дитини та помсті після офіційної скарги. Про це повідомляє Courthouse News.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Йдеться про Talihina Public School District. У 2023–2024 навчальному році в цій школі учнів середніх класів тимчасово поділили на окремі класи для хлопців і дівчат. Про це стало відомо після того, як родина школяра подала позов проти вчителя.

Батьки хлопчика — Ембер і Джонатан Степп — стверджують, що вчитель Кевін Макклейн не лише підтримував поділ класів, а й систематично ображав їхнього сина через його гендер. За словами родини, вчитель принижував хлопчика перед однокласниками, використовував образливі вислови та фактично заохочував інших дітей насміхатися з нього. Дитина неодноразово поверталася додому в сльозах.

У позові батьки заявляють про порушення Конституції США, зокрема права на освіту та захист від дискримінації. Вони також вказують, що після подання скарги за законом Title IX (який забороняє дискримінацію за статтю в освіті) школа почала діяти проти їхнього сина.

За словами позивачів, спочатку хлопчика відправили додому з мінімальними завданнями, а згодом на шість тижнів ізолювали в бібліотеці. Він отримував лише одну годину занять на день, що, на думку батьків, фактично позбавило його повноцінної освіти без жодної належної процедури.

Шкільний округ своєю чергою заявляє, що поділ на «хлопчачі» і «дівчачі» класи був тимчасовим. Адміністрація пояснює це бажанням вирішити проблеми з поведінкою учнів і провести «відверті розмови», які, на їхню думку, складніше вести у змішаних групах.

Під час слухань в апеляційному суді адвокати школи наполягали: не всі посадовці та члени керівництва однаково відповідальні за ухвалені рішення, а зміни у форматі навчання не можна прирівнювати до повного відсторонення дитини від освіти.

Судді поставили під сумнів ці аргументи. Зокрема, їх зацікавило, чи можна вважати нормальною освітою ситуацію, коли дитина проводить день у бібліотеці та має лише одну годину уроків. Також суд обговорював, чи можуть члени шкільної ради нести особисту відповідальність за впровадження такої політики.

Раніше федеральний суд уже відмовився закрити цю справу, визнавши, що скарги батьків достатньо серйозні для подальшого розгляду. Тепер апеляційний суд вирішує, чи залишити це рішення в силі.

Судова колегія взяла справу на вивчення. Якщо рішення нижчого суду підтвердять, процес триватиме далі у федеральному суді. Якщо ж апеляція буде успішною, частина відповідачів може уникнути відповідальності, і справа для них завершиться.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд США діти школа

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Суддя ВАКС у справі Тимошенко заявив про тиск: подвійні стандарти чи «ручний суд»

Слідчий суддя Віталій Дубас звернувся до Вищої ради правосуддя та Генпрокурора, заявивши про втручання в діяльність суду.

Протокол без доказів: чому суд у Петриківці закрив справу про домашнє насильство

Правосуддя не визнає припущень – поліція повинна доводити факти, а не лише фіксувати виклики.

Пленум Верховного Суду переобрав секретаря: Дмитра Луспеника підтримала більшість суддів

Дмитро Луспеник вчергове отримав переважну підтримку колег під час засідання Пленуму ВС.

Галина Третьякова зареєструвала законопроєкт про справедливу систему оплати праці

Парламентський законопроєкт декларує структурну перебудову системи оплати праці з новими  межами, правилами та відповідальністю.

Кредит на авто: суд у Шахтарську підтвердив право банку на інфляційні втрати та три відсотки річних

Суд наголосив, що солідарна відповідальність позичальника і поручителя триває до повного погашення кредиту.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]