Суд у США встановлює, чи законно в школі Оклахоми розділяли дітей на класи для дівчат та хлопців

Справу ініціювала родина школяра, який, за їхніми словами, зазнав принижень і був ізольований від навчання.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Апеляційний суд США розглядає резонансну справу зі штату Оклахома: батьки 11-річного хлопчика звинуватили державну школу у незаконному розділенні учнів за статтю, приниженні дитини та помсті після офіційної скарги. Про це повідомляє Courthouse News.

Йдеться про Talihina Public School District. У 2023–2024 навчальному році в цій школі учнів середніх класів тимчасово поділили на окремі класи для хлопців і дівчат. Про це стало відомо після того, як родина школяра подала позов проти вчителя.

Батьки хлопчика — Ембер і Джонатан Степп — стверджують, що вчитель Кевін Макклейн не лише підтримував поділ класів, а й систематично ображав їхнього сина через його гендер. За словами родини, вчитель принижував хлопчика перед однокласниками, використовував образливі вислови та фактично заохочував інших дітей насміхатися з нього. Дитина неодноразово поверталася додому в сльозах.

У позові батьки заявляють про порушення Конституції США, зокрема права на освіту та захист від дискримінації. Вони також вказують, що після подання скарги за законом Title IX (який забороняє дискримінацію за статтю в освіті) школа почала діяти проти їхнього сина.

За словами позивачів, спочатку хлопчика відправили додому з мінімальними завданнями, а згодом на шість тижнів ізолювали в бібліотеці. Він отримував лише одну годину занять на день, що, на думку батьків, фактично позбавило його повноцінної освіти без жодної належної процедури.

Шкільний округ своєю чергою заявляє, що поділ на «хлопчачі» і «дівчачі» класи був тимчасовим. Адміністрація пояснює це бажанням вирішити проблеми з поведінкою учнів і провести «відверті розмови», які, на їхню думку, складніше вести у змішаних групах.

Під час слухань в апеляційному суді адвокати школи наполягали: не всі посадовці та члени керівництва однаково відповідальні за ухвалені рішення, а зміни у форматі навчання не можна прирівнювати до повного відсторонення дитини від освіти.

Судді поставили під сумнів ці аргументи. Зокрема, їх зацікавило, чи можна вважати нормальною освітою ситуацію, коли дитина проводить день у бібліотеці та має лише одну годину уроків. Також суд обговорював, чи можуть члени шкільної ради нести особисту відповідальність за впровадження такої політики.

Раніше федеральний суд уже відмовився закрити цю справу, визнавши, що скарги батьків достатньо серйозні для подальшого розгляду. Тепер апеляційний суд вирішує, чи залишити це рішення в силі.

Судова колегія взяла справу на вивчення. Якщо рішення нижчого суду підтвердять, процес триватиме далі у федеральному суді. Якщо ж апеляція буде успішною, частина відповідачів може уникнути відповідальності, і справа для них завершиться.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.