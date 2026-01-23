Суд в США устанавливает, законно ли в школе Оклахомы детей разделяли на классы для девочек и мальчиков

Дело инициировала семья школьника, который, по их словам, подвергся унижениям и был изолирован от обучения.

Апелляционный суд США рассматривает резонансное дело из штата Оклахома: родители 11-летнего мальчика обвинили государственную школу в незаконном разделении учеников по полу, унижении ребенка и мести после официальной жалобы. Об этом сообщает Courthouse News.

Речь идет о Talihina Public School District. В 2023–2024 учебном году в этой школе учеников средних классов временно разделили на отдельные классы для мальчиков и девочек. Об этом стало известно после того, как семья школьника подала иск против учителя.

Родители мальчика — Эмбер и Джонатан Степп — утверждают, что учитель Кевин Макклейн не только поддерживал разделение классов, но и систематически оскорблял их сына из-за его гендера. По словам семьи, учитель унижал мальчика перед одноклассниками, использовал оскорбительные высказывания и фактически поощрял других детей насмехаться над ним. Ребенок неоднократно возвращался домой в слезах.

В иске родители заявляют о нарушении Конституции США, в частности права на образование и защиту от дискриминации. Они также указывают, что после подачи жалобы по закону Title IX (который запрещает дискриминацию по полу в образовании) школа начала действовать против их сына.

По словам истцов, сначала мальчика отправили домой с минимальными заданиями, а затем на шесть недель изолировали в библиотеке. Он получал лишь один час занятий в день, что, по мнению родителей, фактически лишило его полноценного образования без какой-либо надлежащей процедуры.

Школьный округ, в свою очередь, заявляет, что разделение на «мальчишеские» и «девичьи» классы было временным. Администрация объясняет это желанием решить проблемы с поведением учеников и провести «откровенные разговоры», которые, по их мнению, сложнее вести в смешанных группах.

Во время слушаний в апелляционном суде адвокаты школы настаивали: не все должностные лица и члены руководства одинаково ответственны за принятые решения, а изменения формата обучения нельзя приравнивать к полному отстранению ребенка от образования.

Судьи поставили эти аргументы под сомнение. В частности, их заинтересовало, можно ли считать нормальным образованием ситуацию, когда ребенок проводит день в библиотеке и имеет лишь один час уроков. Также суд обсуждал, могут ли члены школьного совета нести личную ответственность за внедрение такой политики.

Ранее федеральный суд уже отказался закрыть это дело, признав, что жалобы родителей достаточно серьезны для дальнейшего рассмотрения. Теперь апелляционный суд решает, оставить ли это решение в силе.

Судебная коллегия взяла дело на изучение. Если решение нижестоящего суда подтвердят, процесс продолжится в федеральном суде. Если же апелляция будет успешной, часть ответчиков может избежать ответственности, и дело для них завершится.

