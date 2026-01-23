Чоловік взяв лікарняний через смерть кішки, але його звільнили — це рішення обійшлося роботодавцю у 40000 євро

Суд зобов’язав роботодавця виплатити звільненому працівнику понад 40 тисяч євро.

У Фінляндії кіт автослюсаря тяжко захворів і його довелося усипити. Чоловік через свій емоційний стан пішов на лікарняний, однак роботодавець не визнав таку відсутність на роботі, пише Iltalehti.fi.

Зазначається, що роботодавець вимагав, аби чоловік повернувся до роботи, попри наявність у нього лікарської довідки про тимчасову непрацездатність. Керівник повідомляв працівнику, що змушений сам виконувати його роботу.

Зрештою чоловікові поставили два варіанти: повернутися до роботи або звільнитися.

Працівник вийшов на роботу, не завершивши лікарняний. Однак конфлікт уже загострився, і повернення не допомогло. Після цього йому знову висунули ультиматум: або звільнення за власним бажанням, або звільнення з ініціативи роботодавця.

Спір завершився звільненням чоловіка, а сама суперечка дійшла до суду.

Суперечливі твердження роботодавця

Роботодавець поклав на працівника значний перелік порушень. У повідомленні про розірвання трудового договору зазначалося, що чоловіка звільнили за самовільну відсутність на роботі, погрози роботодавцю насильством і проникненням до житла, неналежне виконання обов’язків, завдання компанії витрат і збитків, а також за образи керівників у внутрішньому корпоративному чаті.

У суді ж роботодавець заявляв, що підставою для звільнення були насамперед численні помилки працівника під час виконання трудових обов’язків. За словами роботодавця, за це чоловікові нібито оголошували попередження та зауваження, зокрема й письмові, які працівник відмовлявся підписувати.

Втім, доказів на підтвердження цих тверджень представлено не було. Окружний суд дійшов висновку, що немає доказів ані отримання працівником письмових попереджень, ані його відповідальності за ті порушення, у яких його звинувачував роботодавець.

Деякі помилки чоловік визнав сам, однак вони не були настільки серйозними, щоб виправдати звільнення.

Суд звернув особливу увагу на непослідовність позиції роботодавця. Спочатку той стверджував, що оголошував працівнику попередження, а згодом — що перейшов до зауважень, які є м’якшим заходом дисциплінарного впливу.

Компенсації працівнику

Окружний суд зобов’язав роботодавця виплатити працівникові та Фонду зайнятості заробітну плату за п’ять місяців — близько 11 600 євро. Крім того, було присуджено виплату заробітку за період лікарняного у розмірі 2 600 євро.

Оскільки звільнення було пов’язане зі станом здоров’я працівника, він також мав право на компенсацію відповідно до закону про рівність. Суд присудив робітникові компенсацію у розмірі 10 000 євро.

З урахуванням судових витрат загальна сума виплат, яку мав здійснити роботодавець, перевищила 40 000 євро.

Втім, чоловік, який втратив свого улюбленого кота, так і не дочекався виплат — він помер до ухвалення рішення судом першої інстанції. Суд постановив перерахувати кошти його спадкоємцям. Але їм довелося чекати виплату, оскільки роботодавець оскаржив рішення в апеляційному суді.

Однак 15 січня апеляційний суд міста Турку відмовив у подальшому розгляді справи, тож рішення окружного суду набрало законної сили.

