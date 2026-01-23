  1. У світі

Чоловік взяв лікарняний через смерть кішки, але його звільнили — це рішення обійшлося роботодавцю у 40000 євро

13:00, 23 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Суд зобов’язав роботодавця виплатити звільненому працівнику понад 40 тисяч євро.
Чоловік взяв лікарняний через смерть кішки, але його звільнили — це рішення обійшлося роботодавцю у 40000 євро
Фото: zamin.uz
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Фінляндії кіт автослюсаря тяжко захворів і його довелося усипити. Чоловік через свій емоційний стан пішов на лікарняний, однак роботодавець не визнав таку відсутність на роботі, пише Iltalehti.fi.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Зазначається, що роботодавець вимагав, аби чоловік повернувся до роботи, попри наявність у нього лікарської довідки про тимчасову непрацездатність. Керівник повідомляв працівнику, що змушений сам виконувати його роботу.

Зрештою чоловікові поставили два варіанти: повернутися до роботи або звільнитися.

Працівник вийшов на роботу, не завершивши лікарняний. Однак конфлікт уже загострився, і повернення не допомогло. Після цього йому знову висунули ультиматум: або звільнення за власним бажанням, або звільнення з ініціативи роботодавця.

Спір завершився звільненням чоловіка, а сама суперечка дійшла до суду.

Суперечливі твердження роботодавця

Роботодавець поклав на працівника значний перелік порушень. У повідомленні про розірвання трудового договору зазначалося, що чоловіка звільнили за самовільну відсутність на роботі, погрози роботодавцю насильством і проникненням до житла, неналежне виконання обов’язків, завдання компанії витрат і збитків, а також за образи керівників у внутрішньому корпоративному чаті.

У суді ж роботодавець заявляв, що підставою для звільнення були насамперед численні помилки працівника під час виконання трудових обов’язків. За словами роботодавця, за це чоловікові нібито оголошували попередження та зауваження, зокрема й письмові, які працівник відмовлявся підписувати.

Втім, доказів на підтвердження цих тверджень представлено не було. Окружний суд дійшов висновку, що немає доказів ані отримання працівником письмових попереджень, ані його відповідальності за ті порушення, у яких його звинувачував роботодавець.

Деякі помилки чоловік визнав сам, однак вони не були настільки серйозними, щоб виправдати звільнення.

Суд звернув особливу увагу на непослідовність позиції роботодавця. Спочатку той стверджував, що оголошував працівнику попередження, а згодом — що перейшов до зауважень, які є м’якшим заходом дисциплінарного впливу.

Компенсації працівнику

Окружний суд зобов’язав роботодавця виплатити працівникові та Фонду зайнятості заробітну плату за п’ять місяців — близько 11 600 євро. Крім того, було присуджено виплату заробітку за період лікарняного у розмірі 2 600 євро.

Оскільки звільнення було пов’язане зі станом здоров’я працівника, він також мав право на компенсацію відповідно до закону про рівність. Суд присудив робітникові компенсацію у розмірі 10 000 євро.

З урахуванням судових витрат загальна сума виплат, яку мав здійснити роботодавець, перевищила 40 000 євро.

Втім, чоловік, який втратив свого улюбленого кота, так і не дочекався виплат — він помер до ухвалення рішення судом першої інстанції. Суд постановив перерахувати кошти його спадкоємцям. Але їм довелося чекати виплату, оскільки роботодавець оскаржив рішення в апеляційному суді.

Однак 15 січня апеляційний суд міста Турку відмовив у подальшому розгляді справи, тож рішення окружного суду набрало законної сили.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд рішення суду Фінляндія

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Суддя ВАКС у справі Тимошенко заявив про тиск: подвійні стандарти чи «ручний суд»

Слідчий суддя Віталій Дубас звернувся до Вищої ради правосуддя та Генпрокурора, заявивши про втручання в діяльність суду.

Протокол без доказів: чому суд у Петриківці закрив справу про домашнє насильство

Правосуддя не визнає припущень – поліція повинна доводити факти, а не лише фіксувати виклики.

Пленум Верховного Суду переобрав секретаря: Дмитра Луспеника підтримала більшість суддів

Дмитро Луспеник вчергове отримав переважну підтримку колег під час засідання Пленуму ВС.

Галина Третьякова зареєструвала законопроєкт про справедливу систему оплати праці

Парламентський законопроєкт декларує структурну перебудову системи оплати праці з новими  межами, правилами та відповідальністю.

Кредит на авто: суд у Шахтарську підтвердив право банку на інфляційні втрати та три відсотки річних

Суд наголосив, що солідарна відповідальність позичальника і поручителя триває до повного погашення кредиту.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]