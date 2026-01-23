  1. В мире

Мужчина взял больничный из-за смерти кошки, но его уволили — это решение обошлось работодателю в 40000 евро

13:00, 23 января 2026
Суд обязал работодателя выплатить уволенному работнику более 40 тысяч евро.
Фото: zamin.uz
В Финляндии кот автослесаря тяжело заболел, и его пришлось усыпить. Мужчина из-за своего эмоционального состояния ушел на больничный, однако работодатель не признал такое отсутствие на работе, пишет Iltalehti.fi.

Отмечается, что работодатель требовал, чтобы мужчина вернулся к работе, несмотря на наличие у него медицинской справки о временной нетрудоспособности. Руководитель сообщал работнику, что вынужден сам выполнять его работу.

В итоге мужчине поставили два варианта: вернуться к работе или уволиться.

Работник вышел на работу, не завершив больничный. Однако конфликт уже обострился, и возвращение не помогло. После этого ему снова выдвинули ультиматум: либо увольнение по собственному желанию, либо увольнение по инициативе работодателя.

Спор завершился увольнением мужчины, а сам конфликт дошел до суда.

Противоречивые утверждения работодателя

Работодатель возложил на работника значительный перечень нарушений. В уведомлении о расторжении трудового договора указывалось, что мужчину уволили за самовольное отсутствие на работе, угрозы работодателю насилием и проникновением в жилище, ненадлежащее выполнение обязанностей, причинение компании расходов и убытков, а также за оскорбления руководителей во внутреннем корпоративном чате.

В суде же работодатель заявлял, что основанием для увольнения были прежде всего многочисленные ошибки работника при выполнении трудовых обязанностей. По словам работодателя, за это мужчине якобы объявлялись предупреждения и замечания, в том числе письменные, которые работник отказывался подписывать.

Впрочем, доказательств в подтверждение этих утверждений представлено не было. Окружной суд пришел к выводу, что нет доказательств ни получения работником письменных предупреждений, ни его ответственности за те нарушения, в которых его обвинял работодатель.

Некоторые ошибки мужчина признал сам, однако они не были настолько серьезными, чтобы оправдать увольнение.

Суд обратил особое внимание на непоследовательность позиции работодателя. Сначала тот утверждал, что объявлял работнику предупреждения, а затем — что перешел к замечаниям, которые являются более мягкой мерой дисциплинарного воздействия.

Компенсации работнику

Окружной суд обязал работодателя выплатить работнику и Фонду занятости заработную плату за пять месяцев — около 11 600 евро. Кроме того, была присуждена выплата заработка за период больничного в размере 2 600 евро.

Поскольку увольнение было связано с состоянием здоровья работника, он также имел право на компенсацию в соответствии с законом о равенстве. Суд присудил работнику компенсацию в размере 10 000 евро.

С учетом судебных расходов общая сумма выплат, которую должен был осуществить работодатель, превысила 40 000 евро.

Однако мужчина, потерявший своего любимого кота, так и не дождался выплат — он умер до вынесения решения судом первой инстанции. Суд постановил перечислить средства его наследникам. Но им пришлось ждать выплаты, поскольку работодатель обжаловал решение в апелляционном суде.

Тем не менее 15 января апелляционный суд города Турку отказал в дальнейшем рассмотрении дела, поэтому решение окружного суда вступило в законную силу.

